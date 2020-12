Arbre de l’année : Le chêne et le sapin amoureux de Villeneuve–Saint-Salves parmi les finalistes

Les arbres amoureux de Villeneuve- Saint -Salves (Yonne), vont peut-être marquer l'année 2020. Ce sapin et ce chêne qui ont grandi cote à cote font partie des 14 finalistes du concours national de l'arbre de l'année organisé par l’ONF et le magasine Terre sauvage.

L’arbre de l’année sera-t-il icaunais ? Dans ce concours organisé par l’ONF (office national des forêts) et le magasine Terres sauvages, Chaque région de France présente un candidat et cette année, ce sont les arbres amoureux de Villeneuve-Saint-Salves, dans l’Yonne qui ont été sélectionnés pour porter les couleurs de la Bourgogne- Franche-Comté. Ce sapin et ce chêne, ont poussé tellement prêt l’un de l’autre qu’au premier regard, Ils ne font qu’un.

Un sapin et un chêne presque soudés l'un à l'autre © Radio France - Thierry Boulant

Une légende familiale

Ces arbres amoureux ont poussé naturellement au beau milieu d'un groupement forestier qui appartient aux cousins d'une même famille et au fil des années, cette curiosité est devenue une légende. " Quand je suis rentré dans la famille, il y a trente neuf ans " explique Thibaut de Lisles qui a épousé une des propriétaires de cette forêt, " c'était un petit sapin et un petit chêne et c'était un objectif de promenade familiale. On allait voir les arbres amoureux et c'est devenu comme ça une légende familiale qui nous a accompagné."

Ecorce contre écorce © Radio France - Thierry Boulant

Le symbole de l'amour et de la tolérance

C'est autour de cette histoire que la candidature de ces arbres est née.. Un sapin et un chêne presque soudés l'un à l'autre, symboles de tolérance et de diversité. "Le symbole , c'est l'amour, le respect de l'un à l'autre" explique Thibaut de Lisles, "on est différent, un chêne et un sapin, mais on grandit ensemble, les troncs se frôlent, sans qu'aucun des arbres ne prennent l'avantage sur l'autre. ils font tous les deux à peu prêt la même taille , une quarantaine de mètres.

Ce sapin et ce chêne qui ont grandi côte à côte à Villeneuve-Saint-Salves font partie des 14 finalistes du concours national de l'arbre de l'année. © Radio France - Thierry Boulant

les arbres amoureux de Villeneuve-Saint-Salves ne sont sans doute pas les plus spectaculaires du concours mais leur singularité a déjà permis leur sélection parmi les 14 finalistes sur 300 candidat. Face à leur branche qui s'entremêlent, personne ne reste de bois. On peut voter, ici, pour les arbres amoureux de Villeneuve-Saint-Salves jusqu'au 5 janvier.