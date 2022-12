Arbre de l'année : le noyer de Domfront voit très haut

Le plus bel arbre de France sera peut-être normand. Un noyer de Domfront-en-Poiraie, dans le bocage ornais, est en lice pour le concours le l'arbre de l'année . Le vote a lieu en ce moment sur internet et se termine la semaine prochaine. Ce concours est organisé depuis 2011 par l'ONF en partenariat avec la revue Terre Sauvage . Le but est dans le titre : valoriser les plus beaux arbres de France à travers un concours, en insistant sur les caractères esthétiques, biologiques et historiques des arbres candidats.

Il trône au milieu de la cour de ferme

Ce sont la plupart du temps les propriétaires de ces arbres qui se déclarent candidat. C'est ce qu'a donc fait Cécile Rousselet, installée route de la Pitousière, en bordure de la forêt d'Andaines entre Domfront et le village de Perrou dans le bocage ornais. Son noyer de dix mètres de haut a plus de 50 ans...pas énorme pour un arbre mais il se démarque par un ramification exceptionnelle à la base de son tronc.

Quand elle nous fait la visite, Cécile Rousselet en parle comme d'un être vivant bien sûr...c'en est un ! Mais au-delà presque comme d'un enfant : "Regardez ici, dit-elle en s'approchant du tronc, ça fait comme un oeil sur une branche qui a dû être coupée il y longtemps. Le lière le recouvre mais on a vraiment l'impression que la noyer nous regarde". Son noyer, elle en connaît les moindres détails, explique qu'à chaque printemps, un nid de pies s'y installe à un endroit différent, et qu'à chaque été les écureuils se relaient du matin au soir pour manger les noix. Elle a acheté cette ferme, et donc le noyer qui allait avec, en 2007. Elle fait principalement des pommes à cidre et à jus, et entretient donc un rapport particulier avec les arbres, et pas seulement son noyer.

La photo officielle du concours de l'Arbre de l'année - Site arbredelannee.fr

La candidature au concours : un acte militant

Cécile Rousselet l'assume : elle n'est pas seulement amoureuse des arbres, elle est aussi militante : "La passion des arbres je l'ai depuis que suis enfant, explique-t-elle. Voir un arbre coupé ça m'a toujours arraché le coeur. Encore aujourd'hui un des bruits que le déteste le plus c'est celui de la tronçonneuse". Ce coin domfrontais du bocage semble avoir été plutôt épargné par les coupes de haies qui font sa caractéristique mais selon l'agricultrice, il faut rester très prudent : "Le bocage sans les haies ce n'est plus le bocage" avance-t-elle devant son noyer qui a résisté à la tempête de 1999. Pourtant, le noyer est un arbre réputé sensible au vent. Cécile Rousselet a donc peur à chaque vois qu'il souffle dans le secteur.

"Il a une amplitude assez remarquable, dit l'agricultrice en montrant un autre noyer de la propriété, ses ramifications partent à un mètre du sol, du coup il s'étale sur une largeur assez impressionnante, plus de vingt mètres". Et d'humaniser encore une fois le végétal : "il pleure beaucoup quand on le taille, c'est impressionnant, la sève coule de partout".

L'été, la famille se repose à l'ombre du noyer qui a même des balançoires en bois utilisées par les nièces de la propriétaire. Pourtant, la légende dit que cela rend malade de s'endormir sous un noyer. C'est parce qu'il sécrète de la juglone, un toxine qui n'est pas dangereuse du tout mais qui empêche la pousse de la plupart des autres plantes.

Déjà des curieux pour observer le noyer domfrontais

S'il fait fuir les autres végétaux, le noyer domfrontais pourrait bien attirer les curieux. Pour trouver le chemin de la Pitousière au bord de la forêt d'Andaines entre Domfront et Perrou, il faut ou connaître le secteur très bien, ou avoir un très bon GPS. Cécile Rousselet ne s'attendait donc pas à les voir venir, ces curieux. Et pourtant, pendant le reportage de France Bleu Normandie et à la surprise de l'agricultrice, deux voitures immatriculées en Gironde et dans les Hautes-Alpes débarquent. Des "touristes" venus passer Noël en famille à Saint-Fraimbault. Ils arrivent de Bordeaux, Marseille et Périgueux.

La famille, venue de Saint-Fraimbault, Bordeaux, Marseille et Périgueux, a réussi à trouver le chemin du noyer domfrontais © Radio France - Julien Corbière

Ils ont vu sur internet qu'un arbre du secteur avait été sélectionné et faisait partie de 14 arbres représentant les régions sur les 115 candidats. Pendant une demi-heure, les curieux échangent donc avec la propriétaire du noyer, celle-ci leur expliquant qu'il a sans doute été coupé dans sa jeunesse par peur qu'il ne tombe sur la maison, ce qui expliquerait ses ramifications aussi basses.

En tout cas Catherine la Bordelaise, pas chauvine, n'a pas hésité à voter pour le noyer domfrontais avant-même d'avoir pu l'observer en vrai : "Vous avez déjà trois votes pour vous Madame" explique-t-elle à l'agricultrice. Catherine qui prend rendez-vous pour l'avenir. Elle veut voir le noyer en feuille quand elle reviendra, l'été prochain. Peut-être s'agira-t'il alors du plus bel arbre de l'année...

Pour voter pour le prix de l'Arbre de l'année, rendez-vous sur le site internet du concours du plus belle arbre de l'année jusqu'au 4 janvier, mercredi prochain. Un chêne vert de Corse, un cèdre du Liban de Nouvelle-Aquitaine ou encore un hêtre-pleureur des Hauts-de-France, font concurrence à notre noyer régional.