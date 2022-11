Reboisement du massif du Pignada à Anglet : "On fait renaître cette forêt"

Deux ans après l'incendie qui a ravagé la forêt de Chiberta à Anglet, France Bleu Pays Basque s'engage pour nos arbres et nos forêts avec une journée spéciale en direct du Pignada ce vendredi. Plus de 60.000 arbres doivent être plantés d’ici au printemps 2023 avec essentiellement des pins maritimes et des chênes lièges. Invités de France Bleu ce vendredi : Claire Ardilouze qui dirige ce plan de reboisement pour l'Office national des forêts, Claude Olive, maire d'Anglet et Jean-Jacques Lasserre, président du département des Pyrénées-Atlantiques.

ⓘ Publicité

La journée du 30 juillet 2020, jour de l'incendie du massif a marqué les esprits pour tous ceux qui ont assisté à ce drame. "C'était la pire journée de ma vie en tant qu'élu" se rappelle Claude Olive. "Mais après, c'est peut être la plus grande blessure de ma vie, puisque je suis né et j'ai grandi dans au cœur de cette forêt, donc la voir partir comme ça en fumée... oui c'était le cauchemar de ma vie."

Une étape symbolique

Pour Jean-Jacques Lasserre, "tous les ingrédients étaient réunis pour que le désastre se déroule à une allure vertigineuse. Heureusement, les pompiers ont évité le pire. Et n'oublions pas le ballet des Canadair qui ont été remarquablement utilisés avec prélèvements sur l'Adour, prélèvements sur l'océan. On n'imagine pas qu'il y a des gens talentueux, dévoués, qui risquent leur vie dans ce genre d'opération." Ce vendredi 25 novembre 2022, alors que le reboisement commence symboliquement avec la mobilisation d'environ 400 citoyens d'Anglet, la journée représente beaucoup pour le maire de la ville, "parce qu'on est en train de travailler pour l'avenir et pour la jeunesse. C'est une étape symbolique mais on vient réinvestir et faire renaître cette forêt".

Claire Ardilouze (ONF), Jean-Jacques Lasserre (président des Pyrénées-Atlantiques) et Claude Olive (maire d'Anglet, à droite) avec Yves Tusseau sur France Bleu Pays Basque.) © Radio France - Christine Ribeiro

60.000 arbres plantés d'ici fin mars 2023

Ce plan de reboisement va se dérouler jusqu'au printemps. L'ONF procède en quadrillant la surface à replanter avec des pins maritimes et des chênes lièges. Entre des arbres alignés et une vraie forêt telle qu'elle était avant l'incendie, il y a une différence mais, Claire Ardilouze, de l'Office national des forêts, souligne combien ce plan de reboisement est stratégique. "L'effet de ligne finira par disparaître. Il est important qu'on l'ait aujourd'hui parce qu'il va falloir entretenir ces plantations pendant des années et l'aspect linéaire va vraiment contribuer à nous aider à entretenir ces jeunes arbres." Fin mars 2023, les 60.000 arbres devraient être plantés et des enrichissements suivront avec la plantation d'autres essences pendant les deux années qui suivront. Les arbres devraient arriver à maturité dans 30 ou 40 ans. Dans les premiers temps du reboisement, la forêt restera ouverte au public mais les secteurs les plus sensibles seront protégés.