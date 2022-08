Feuilles tombées à terre ou jaunes : avec la sécheresse, comment vont les arbres de Côte-d'Or ?

Des arbres jaunes, des feuilles déjà au sol en plein été : les arbres de Côte-d'Or ne semblent pas être en bonne santé. En 2022, la sécheresse et les fortes températures ont des conséquences sur les forêts. Parce qu'ils manquent d'eau, les arbres font tomber leurs feuilles pour économiser l'eau. Un mécanisme de défense, qui les préserve pour cet été, mais si de tels épisodes de sécheresse se multiplient ces arbres deviendront plus fragiles et donc plus vulnérables aux épidémies.

Les conséquences au printemps 2023

Si les arbres perdent leurs feuilles, c'est pour économiser l'eau, c'est une technique de protection explique Mathieu Mirabel, responsable Bourgogne-Franche-Comté., du département de la santé des forêts de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) : "c'est un mécanisme de survie qu'ils mettent en place pour limiter leur transpiration". Problème : sans feuilles, la croissance est stoppée et l'arbre manque de nutriments qui permettent de fleurir au printemps. "avec ce cumul de sécheresse, le risque c'est que des dépérissements qu'on a observé en 2018 ou 2020 s'accentue ou réapparaissent", précise Mathieu Mirabel.

En Côte-d'Or, les sécheresses de 2018, 2019 et 2020 ont provoqué la mort de hêtres, et des épidémies de scolyte sur les épicéas. Des phénomènes qui s'étaient stabilisés en 2021, explique Mathieu Mirabel : "on n'est pas revenu à la situation endémique de 2017, mais ça avait fortement calmé le jeu". Mais 2022 change la donne : "ce répit sera vraisemblablement de courte durée, on peut craindre une accentuation des dépérissements en 2023", conclue Mathieu Mirabel. En revanche, les attaques de bombyx sur les chênes sont terminées.

Les parcs d'accrobranche en danger ?

Si les arbres de Côte-d'Or deviennent plus fragiles, certaines activités seront impactées, parmi elles, les parcs d'accrobranches. Le Parc Evasion de Curley par exemple propose une dizaine d'activités, dont 20 parcours d'accrobranche, au sein d'une forêt de six hectares, composée de hêtres et de chênes. Pour vérifier qu'ils sont en bonne santé et donc toujours assez solides pour accueillir les plateformes, les arbres sont contrôlés tous les ans explique Loïc Raynaud, le gérant du parc : "on touche du bois parce que le sol est encore un peu irrigué donc ils survivent, mais on voit par rapport aux autres années que les feuilles sont déjà jaunes... et nous ne sommes qu'en août!"

Pour cette année, ça ira, mais Loïc s'inquiète un peu pour la suite : "il ne faut pas que ça se reproduise d'année en année, malheureusement on a vécu ça il y a trois ans. C'est notre outil de travail, donc il faut le protéger un maximum". Pour la fin de l'été, le gérant craint surtout de devoir fermer son parc pour quelques jours, si la préfecture de Côte-d'Or décide, comme le dimanche 7 août 2022, d'interdire l'accès aux forêt à cause des conditions favorables aux incendies.

Au mois d'août, certains arbres perdent déjà leurs feuilles © Radio France - Pauline Boudier