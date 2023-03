ArcelorMittal mis en cause pour le contrôle de ses fumées à Fos-sur-Mer

L'enquête d'Ariane Lavrilleux et de Nina Hubinet enfonce le clou du documentaire diffusé sur France 3 en 2019, "Fos les fumées du silence" co-signé, déjà, par Nina Hubinet. La situation ne semble guère s'être améliorée puisqu'en 2022, les rejets auraient été "excessifs" durant les deux tiers de l'année, 240 jours précisément, selon des documents internes d'Arcelor Mittal, consultés par les journalistes.

Dans un communiqué envoyé à France Bleu Provence, le groupe affirme que Fos produit deux fois moins d'émissions qu'il y a dix ans. Même s'il y a eu "des difficultés localisées durant le premier semestre 2022, ayant fait l'objet de déclarations aux autorités et de plans d'actions". Des investissements de plus de cent millions d'euros ont été engagés pour faire baisser ses rejets, explique Arcelor.

Les limites de l'auto-contrôle ?

L'enquête de Marsactu et Disclose accuse Arcelor de manipuler les résultats de ses contrôles de rejets dans l'air, c'est-à-dire de les minorer pour ne pas être sanctionné. Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet ont recueilli les témoignages de deux anciens salariés - jusqu'en 2018 - chargés des contrôles des rejets dans l'air. Car ce n'est pas le moindre des paradoxes : le pollueur s'auto-contrôle.

Quand le technicien constatait 15 à 20 anomalies, son supérieur hiérarchique lui aurait demandé d'en noter moins de 7. Le jour des inspections des services de l'État, la pression serait baissée dans les fours pour absorber les fumées. Dans le communiqué que France Bleu Provence a reçu, Arcelor nie en bloc et menace : face aux accusations de "falsifications", Arcelor se réserve le droit de poursuites judiciaires envers les auteurs de propos qui mettent en cause "l'éthique et le professionnalisme de ses salariés".

L'enquête percera-t-elle tous les secrets de l'entreprise ?

Arcelor affirme que le suivi est "rigoureux". "La DREAL - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - et des organismes de contrôles extérieurs effectuent aussi des contrôles inopinés de surveillance et de conformité sur tous les sites". D'après ce communiqué dont nous devons nous contenter, car le directeur du site ne nous a pas répondu, "les émissions atmosphériques du site sont conformes depuis plusieurs années en valeur annuelle de référence".

ArcelorMittal pourra-t-il limiter sa communication à des communiqués de presse ? Selon Marsactu et Disclose, l'usine de Provence a été perquisitionnée l'an dernier, dans le cadre de l'enquête pour "mise en danger d'autrui", provoquée par la plainte d'habitants et d'associations. L'instruction est toujours en cours.