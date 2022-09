Ardèche : d'où viennent les cyanobactéries du lac de Devesset ?

Ce jeudi 29 septembre 2022, le Syndicat intercommunal de gestion du lac de Devesset et l'Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, ont signé un partenariat pour faire du plan d'eau artificiel à 1074 mètres d'altitude, un lieu d'étude et de lutte contre la cyanobactérie.

Cela faisait deux ans que Devesset était un lieu d'étude de la cyanobactérie mais c'est officiel depuis ce jeudi 29 septembre 2022. Les étudiants, doctorants et scientifiques de l'Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, à travers le laboratoire EVS-Isthme et l'IUT stéphanois, vont pouvoir officiellement travailler sur le problème cyanobactérie sur le plan d'eau artificiel ardéchois prisé des amoureux de nature.

Un partenariat vient d'être signé entre le centre universitaire et le Syndicat de Gestion du Lac de Devesset qui comprend les communes de Saint-Agrève, du Chambon-sur-Lignon et de Devesset pour la création "d'un site-atelier". Un lieu où scientifiques et étudiants peuvent mener des études approfondies sur la cyanobactérie, cette algue verte qui apparait dans les eaux lorsque les températures sont élevées et que les niveaux sont bas. Pas de grand laboratoire avec vue sur le lac mais des analyses régulières pour suivre le développement de ce fléau pour l'écosystème.

Le lac de Devesset en Ardèche abrite le "site-atelier" contre la cyanobactérie. Copier

Cette initiative va aussi permettre aux élus locaux de trouver des solutions face à la prolifération de l'algue, pour éviter des situations comme lors de l'été 2020; le lac avait dû être interdit à la baignade à cause des cyanobactéries. Des événements qui nuisent au tourisme dans le secteur. Une initiative que le Syndicat intercommunal soutient à hauteur de 5000 € par an et 3000 € pour l'Université stéphanoise.

Le lac de Devesset en Ardèche abrite le "site-atelier"contre la cyanobactérie. Un partenariat signé. © Radio France - Erwan Chassin

Le partenariat est signé pour 4 ans. A terme "le site-atelier pourrait accueillir d'autres partenaires, notamment des collectivités connaissant ce type de problématiques ou des industriels souhaitant tester des solutions contre les cyanobactéries."