Ardèche : possible manque d'eau potable dans les jours qui viennent

A ce stade, c'est le niveau d'eau dans les rivières ardéchoises qui préoccupe. Le préfet de l'Ardèche a pris des mesures pour réduire les prélèvements dans les cours d'eau et les usages de l'eau.

La rivière Ouvèze (Ardèche) en alerte rouge

Le bassin versant de la rivière Ouvèze qui traverse Privas a été placé ce vendredi en alerte maximale en raison du très faible débit du cours d'eau à 2,5% de son débit moyen. ça signifie que tout autre usage que l'eau potable est interdit dans ce cours d'eau.

On pourrait manquer d'eau potable dans les jours qui viennent dans certains communes

Mais Thierry Devimeux souligne aussi la fragilité de l'approvisionnement en eau potable: "la situation en eau potable est satisfaisante, mais on sait qu'elle est très fragile. Les syndicats d'eau ont bien identifié les points où il y a une sensibilité plus forte qu'ailleurs. Et il n'est pas impossible que dans les jours qui viennent nous ayons à constater quelques ruptures d'approvisionnement de-ci ou de-là. L'ensemble des acteurs sont aujourd'hui mobilisés pour faire attention à ça et mettre en place des mesures de substitution si c'était nécessaire."