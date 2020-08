Ardèche : des animateurs nature pour découvrir les rivières

Marius et Paul-Loup, deux étudiants passent leur été au bord des rivières du Sud Ardèche. Ils sont embauchés par le syndicat de gestion des rivières du sud du département pour aller à la rencontre des touristes.

Marius et Paul-Loup sillonnent la Drobie, la Baume et la moyenne Ardèche entre Vogüé et Sampzon.

La Drobie, une rivière sauvage du Sud Ardèche © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une action pédagogique

Leur objectif est double; il s'agit de sensibiliser les baigneurs ou promeneurs à la biodiversité. Les abords des rivières et les rivières elles-même regorgent d'une faune et d'une flore très riche. Ici une branche de saule taillée par un castor permet aux deux animateurs nature de parler de la faune. Les traces de la dernière crue leur donne l'occasion de rappeler le régime méditerranéen de ces cours d'eau.

Marius et Jean-loup, les deux étudiants animateurs nature en Sud Ardèche © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Rappeler quelques règles

Les deux animateurs nature rappellent aussi quelques règles à respecter : par exemple ne pas faire de barrage sur les cours d'eau. Les barrages, même petits font augmenter la température de l'eau et abaissent le taux d'oxygène. Lors de l'étiage, les basses eau d'été ces barrages aggravent un peu plus la situation pour les poissons.

Ils préviennent aussi les baigneurs des dangers de la crème solaire : elle ne se dissout pas dans l'eau et crée une légère couche à la surface des endroits de baignade, réduisant ainsi les échanges gazeux. La première conséquence, c'est une baisse du taux d'oxygène. Les deux animateurs expliquent qu'il ne faut pas se passer de crème solaire, mais il faut attendre qu'elle pénètre dans la peau avant d'aller se baigner.

Un bon accueil

Les deux animateurs reçoivent la plupart du temps un bon accueil des baigneurs. Ils sont souvent curieux et posent des questions avec cette idée que c'est toujours mieux de savoir pourquoi il y a des règles à respecter aux bords des rivières.