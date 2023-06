Ardèche : des banderoles militantes accrochées sous le Pont d'Arc pour sensibiliser les touristes

Ce dimanche matin 4 juin, des banderoles militantes ont été accrochées sous et à côté du pont d'Arc en Ardèche pour sensibiliser pacifiquement les touristes sur l'importance de préserver l'eau.

"Plus d'eau, moins de boulot" ou "plus de poissons, moins de requins" pouvait-on lire sur des banderoles accrochées à côté et sous le pont d'Arc dans les gorges de l'Ardèche ce dimanche matin vers 9h00. Mobilisation pacifique d'une dizaine de personnes affiliées au mouvement de défense de l'environnement soulèvement de la terre. Les gendarmes sont intervenus pour décrocher ces banderoles, ils n'ont procédé à aucune interpellation. A l'approche de la saison touristique dans les gorges de l'Ardèche, le groupe voulait pacifiquement sensibiliser les promeneurs à l'importance de l'eau.