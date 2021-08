La ministre de la transition écologique était en déplacement à Beaumes-de-Venise (Vaucluse) et Malbosc (Ardèche) ce jeudi. Elle veut populariser le label bas carbone auprès des entreprises, notamment pour accélérer la reconstitution de forêts détruites par les incendies.

Ardèche et Vaucluse : Barbara Pompili veut inciter les entreprises à financer du reboisement

La ministre s'est déplacée dans le Vaucluse et en Ardèche

A Malbosc, dans l'extrême-sud du département de l'Ardèche, c'est la Poste qui a permis le reboisement de 7,5 hectares de forêt détruite par des incendies en 2015. Un coup de pouce de 40.000 euros pour replanter 6.500 arbres. C'est l'un des 107 projets qui ont obtenu le label bas carbone en France. Barbara Pompili est venue le découvrir ce jeudi après-midi.

La ministre de la transition écologique espère booster le dispositif créé en 2018. "Des entreprises, des associations, des particuliers peuvent financer des projets de captation de carbone. On est à 300 mille tonnes de CO2 évités. Grâce à ce type de projet, on peut aussi, comme le fait notre ministère, compenser les vols en avion que nous sommes obligés de faire. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la forêt".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces financements peuvent servir à planter des essences plus résistantes au changement climatique. C'est aussi une solution intéressante pour reboiser après un incendie. La ministre l'a évoqué à Beaumes-de-Venise où 250 hectares ont été ravagés par les flammes. "L'idée la plupart du temps, c'est de laisse la nature vivre et les arbres repousser. Mais il y a des endroits où des essences emblématiques risqueraient de ne pas repousser. On va les aider avec ces projets de reboisement."