Ardèche : Guilherand-Granges s'arme de bornes pour combattre les moustiques

Sur l'aire de jeu du parc Mistral, difficile de les voir. Deux bornes anti-moustiques se fondent dans le paysage urbain. Elles ressemblent presque à des poubelles. Pourtant ces cubes de bois hauts d'un mètre, surplombés d'un tube noir, c'est la nouvelle arme de la mairie de Guilherand-Granges contre les moustiques. Dans cette cube imitation bois, se trouvent des capsules de Co2 qui imitent la trace olfactive de l'Homme et attirent le moustique, se retrouvant aspiré à l’intérieur. Ces odeurs sont imperceptibles pour nous mais irrésistibles pour les moustiques à 65 mètres autour du piège, ce qui correspond en moyenne au territoire du moustique.

Piège anti-moustiques installé par la Ville de Guilherand-Granges © Radio France - Erwan Chassin

"Un investissement nécessaire"

Selon Sylvie Gaucher, la maire de Guilherand-Granges, il était important de tester cette solution face à ce qu'elle qualifie d'invasion de moustiques qui mène la vie dure aux habitants. Une opération test pour l'instant. Une borne coûte 1000 € sans compter la maintenance une fois par mois. Il y en a onze en tout.

A ce stade, on ne sait pas si elles font de l'effet aux moustiques, les résultats seront donnés lors de la prochaine maintenance d'ici une dizaine de jours mais à en croire certains promeneurs du parc Mistral interrogés,"on ne se fait plus piquer". D'autres bornes pourraient être prochainement installées.

Dans sa lutte contre les moustiques, Guilherand-Granges va encore plus loin en proposant aux habitants une aide plafonnée à 30 € pour l'achat d'une borne personnelle.

Que dit l'EID de ces bornes ?

Rémi Foussadier, directeur de l'Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EID) n'est que très peu convaincu par ces bornes. Selon lui "elles sont souvent mal installées par les communes qui y ont recours. Le moustique est un animal qui n'aime pas trop la lumière et le vent. Le problème c'est que sur les espaces publics où sont souvent installées les bornes, il y a du soleil et elles sont en plein vent. Les bornes doivent être complémentaires d'autres mesures contre les moustiques".

"Plus de moustiques" prévient Rémi Foussadier de l'EID Rhône-Alpes. Copier

La lutte n'est pas près de s'arrêter

"C'est le célèbre moustique tigre qui pose problème" explique Rémi Foussadier. "Avec les très fortes chaleurs les moustiques tigres s'épanouissent car ils vivent normalement dans les régions tropicales du monde. Ils ne sont donc pas sensibles au climat trop chaud, au contraire du moustique endémique qui lui pourrait être amené à disparaître si les températures continuent d'augmenter".

Un moustique tigre. © Radio France - Florence Gotschaux

Enfin, la situation ne va pas s'arranger à cause d'épisodes de chaleurs de plus en plus précoces et longs. Ils offrent donc la possibilité aux femelles moustiques tigres des périodes de ponte plus étendues dans l'année. Pour ne rien arranger, les fortes chaleurs rendent cette espèce particulièrement agressive. Ce qui signifie encore plus de piqûres et des soirs d'été en terrasse sous moustiquaire.