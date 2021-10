Ardèche : ils rachètent une forêt pour la préserver

Ils sont une dizaine à arpenter les bois, ce dimanche 10 octobre, bombe de peinture rouge à la main. Sur certains arbres, ils laissent un point rouge : bon à abattre. Les 70 associés du groupement forestier le Cerf Vert, qui ont acheté 10 hectares de forêt en mai dernier dans la vallée de la Vocance, en Ardèche, sont venus visiter leurs bois pour déterminer quels arbres couper pour le bien de la forêt, mais aussi pour faire marcher leur exploitation.

Christophe marque les arbres que les bûcherons abattront cet hiver © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Dans cette zone, il y a des arbres morts sur pied, qui restent exploitables dans la mesure où le bois n'est pas abimé", décrit Thibault, co-gérant du groupement. Après concertation avec le petit groupe d'associés qui l'accompagne, la décision est prise collectivement de marquer l'arbre pour qu'il soit coupé, c'est ce qu'on appelle le martelage. "Pour aider à grandir les arbres qui ont du potentiel, il faut leur donner un peu de lumière. Donc, on en coupe certains autour, qui le gênent", explique Max, un autre co-gérant de l'association. "_On a acheté cette forêt pour la protéger mais aussi on est fiers de récolter du bois_, de s'inscrire dans la filière, travailler avec les scieries locales. On produit du bois tout en préservant la biodiversité."

Pour juger de la santé d'un arbre, il faut regarder sa "couronne", ses branches plus hautes © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des associés de toutes branches

Pour faire les choses dans les règles de l'art, le groupement compte autant d'experts de la forêts que de néophytes parmi ses associés. Olivia travaille dans la filière du bois, elle conseille les propriétaires de forêts privées, et a voulu le devenir elle-même. Elle transmet son savoir à ses associés et voit dans ce groupement un moyen d'attirer des jeunes (de nombreux membres de Cerf Vert ont une trentaine d'années) vers l'univers de la forêt. "C'est rafraichissant, et puis ça bouscule les lignes. Des fois on dit c'est comme ça, parce que c'est comme ça, sans trop savoir pourquoi en fait. Et eux, ils demandent : pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on pourrait pas faire autrement ? Ça apporte un regard neuf et il y a un vrai besoin de renouveau chez les propriétaires forestiers."

Simon, Olivia et Thibault lors de l'opération martelage © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

La forêt, ce n'était pas du tout la branche professionnelle de Thibault. Il est chef d'entreprise à Montauban et a trouvé dans ce fonctionnement à plusieurs un moyen d'en apprendre plus sur la forêt, qui le fascine : "_On apprend à regarder la forêt. Il y a des dynamiques que je ne voyais pas au début_. Pour moi, la forêt c'était juste la canopée. Et en fait, si on regarde bien, dans la forêt, il y a plusieurs étages, plusieurs essences, dont tu ne connais pas le nom, la forme, la feuille, le tronc, le fruit… et puis on apprend à connaître tout ça."

Très enthousiastes, les associés de Cerf Vert sont d'ores et déjà en train d'acheter une autre forêt dans les Bauges, en Savoie.