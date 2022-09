Ardèche : l'ADRSF alerte sur le risque d'une nouvelle inondation destructrice au Teil

Selon l'Association de Défense des Riverains et Sinistrés du Frayol, les pouvoirs publics ne prendraient pas la mesure du risque d'une nouvelle inondation destructrice au Teil. Du côté de la municipalité, on assure que l'on a largement pris la mesure du danger.

Les riverains de la rivière le Frayol au Teil en Ardèche sont-ils en danger ? C’est ce que pense l'Association de Défense des Riverains et Sinistrés du Frayol (ADRSF). Le jeudi 8 septembre 2022, elle a fait parvenir un nouveau courrier d'alerte à la préfecture ardéchoise - le sixième en six ans, tous restés sans réponse, selon l'association de sinistrés.

Des épisodes cévenols et méditerranéens de plus en plus virulent ?

Pourtant, "il y a bel et bien urgence" explique Raphael Buard, président de l'ADRSF et élu d'opposition "il faut considérer le problème dans son ensemble, le réchauffement climatique est là, les températures augmentent, notamment celles de la Méditerranée. Ça veut dire que le risque d'épisodes cévenols violents est très sérieux et que le Frayol peut vite redevenir un torrent dangereux" comme lors de la crue de 2014. "Personne ne pourra dire qu'on ne savait pas".

"Trop peu de travaux anti-risques réalisés autour de la rivière"

Selon Raphael Buard, "seul quatre des 14 travaux anti-risques nécessaires ont été réalisés autour du Frayol". Il rajoute que "le plan communal de sauvegarde n'est pas à jour, tout comme les moyens d'évacuation et il n'y a pas de moyen d'alerte.

"Une école a même été construite après 2014 à proximité d'une digue"

Une digue faite pour stopper les crues du Rhône, pas celles du Frayol", martèle l'élu d'opposition qui rajoute "qu'il y a une incapacité à mettre en route les travaux. Il y aussi des problèmes autour de nouvelles constructions de bâtiments faites à proximité du Frayol. Des constructions en zone vulnérables et qui imperméabilisent les sols", conclut le président de l'association de riverains.

Autre sujet d'inquiétude : "les travaux du contournement nord du Teil ne respecteraient pas le phasage décrit dans l'étude d'impact et augmenteraient les surfaces imperméabilisées. La pile du viaduc du Frayol fondée dans le lit majeur du cours d'eau et le bassin de rétention, aggraverait les risques", relate Raphael Buard. Une déviation qui n'est pas du ressort de la municipalité mais de celle de l'Etat.

"Inquiéter les gens, c'est stupide"

"Inquiéter les gens, c'est stupide" dit Pascale Tolfo adjointe au maire en charge des travaux. "Bien évidemment que la municipalité du Teil est sur le qui-vive. Suite aux inondations de 2014, la mairie a lancé un plan de travaux et nous avons réalisé des nouvelles études récemment. L'entretien de la rivière est fait par le syndicat Rhône-Coiron.

"La commune fait tout dans le sens de la loi"

Si les constructions ont été faites c'est parce qu'elles sont en zone constructible dans le respect du Plan local d'urbanisme". Concernant les systèmes d'alerte à la population, "nous en avons toujours eu". "Actuellement, le plan communal de sauvegarde est en train d'être remis à jour. Nous écrirons ensuite le Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs (DICRIM)".

Un système d'alerte- Tégédicom - fonctionnant par téléphone et internet est aussi en train d'être rafraichie. L'ADRSF de son côté, attend toujours une réponse de la Préfecture de l'Ardèche.