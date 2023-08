Ardèche : l'inquiétude de maires face au manque d'eau potable

L'inquiétude grandit parmi les maires ardéchois, certaines communes sont confrontées au manque d'eau en pleine période estivale, ce qui contraintes des maires à mettre en place des restrictions ou de l'envisager très sérieusement.

ⓘ Publicité

Une situation inédite à Lablachère

A Lablachère dans le sud du département, Jean-Pierre Laporte le maire, décrit une situation critique : "Je suis dans mon deuxième mandat, je n'ai jamais connu ça. Il manque de l'eau dans les sources et le forage censé compenser ce manque est confronté à une baisse du niveau de la nappe. Cela nous oblige à ralentir la capacité de puisage". Jean Pierre Laporte espère qu'avec le départ des vacanciers sur sa commune, les quantités d'eau disponibles redeviennent suffisantes, "si ce n'est pas le cas, nous serons obligés de ralentir, de diminuer voire de faire des coupures d'eau ponctuelles. La sécheresse persistante nous oblige à nous adapter. Ce sont des situations nouvelles qu'il nous faut gérer aujourd'hui".

loading

Déjà des restrictions aux Ollières-sur-Eyrieux

Sur la commune des Ollières-sur-Eyrieux au nord de Privas, les restrictions sont déjà d'actualité. Par arrêté municipal, il est désormais "interdit d'utiliser de l'eau la nuit à partir de 23h30 jusqu'à 5h30 du matin" pour permettre le remplissage des bassins et cette semaine, des camions citernes viennent remplir l'un des bassins en eau potable. Une situation entrainée par la sècheresse mais aussi parce que la commune n'a pas reçu l'autorisation préfectorale de construire une digue fusible sur l'Eyrieux. "Une digue temporaire construite au début de l'été et démolie en septembre qui permet de retenir l'eau pour qu'elle s'infiltre plus facilement dans la nappe phréatique. Avec ce système le niveau de la nappe reste correct" explique la maire des Ollières, Hélène Baptiste.

Mais cette année, pas le droit de la construire. La préfecture veut à la place que la mairie remette en état un seuil - une construction permanente qui permet là aussi de retenir l'eau de la rivière mais qui coûte 10 000 euros. Trop cher pour la commune de 1030 habitants à l'année, multipliés par deux et demis l'été avec la venue des vacanciers. C'est l'impasse pour les Ollières. Mais là aussi la maire garde l'espoir que les quantités d'eau potables redeviennent suffisantes une fois les vacances d'été terminées.