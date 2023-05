Ardèche : la grotte Saint-Marcel réutilise ses eaux usées pour alimenter une réserve incendie

Réutiliser les eaux usées et s'en servir contre les feux de forêt. C'est l'idée de la grotte Saint-Marcel, en Ardèche. Le propriétaire du site touristique, également maire de la commune, Jérôme Laurent, a mis en place une petite station d'épuration près du parking de la grotte. Quatre bassins composés de sable et de roseaux permettent le filtrage et le traitement des eaux usées, issues des toilettes, des lavabos et de la cuisine du site. L'eau filtrée est ensuite dirigée vers un bâtiment équipé de lumière UV, puis vers une réserve incendie de 120 m3, installée à l'entrée du site touristique.

Tout ce qui sort des robinets ou des toilettes ne part donc plus dans les gorges de l'Ardèche, comme précédemment, mais dans une réserve incendie, destinée aux sapeurs-pompiers, pour lutter contre les feux de forêt ou d'habitation dans le secteur des gorges de l'Ardèche. "Avant, on n'avait pas la capacité de bien filtrer l'eau. Donc, on rejetait l'eau dans la rivière, on polluait. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on réutilise nos eaux usées. Pour le moment, une fois filtrées, elles partent dans la réserve incendie. Le but, à terme, serait de s'en servir pour les chasses d'eau", explique Jérôme Laurent, qui attend le feu vert de l'ARS et de l'Etat pour mettre en place cette deuxième initiative.

Les eaux usées sont filtrées grâce à un système basé sur l'usage de sable et de roseaux. © Radio France - Léa Dubost

300 000 euros d'investissement

Pour mettre en place ce système de réutilisation des eaux usées, chiffré à 300 000 euros, le maire de Saint-Marcel-d'Ardèche a reçu une aide de 100 000 euros de la part de l'Etat. "Nous sommes dans une démarche de tourisme éco-responsable. Cette initiative va dans ce sens. Cela limite le gaspillage d'eau, et cela peut être une solution contre la sécheresse. Car les pompiers viendront puiser dans nos eaux usées, et non dans de l'eau potable. Finalement, toutes les collectivités pourraient mettre ça en place", assure Jérôme Laurent*.* Le site touristique, qui accueille 72 000 touristes par an, va bientôt afficher des pancartes pour sensibiliser les visiteurs et les informer de la réutilisation de l'eau.