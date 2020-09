Ardèche : la sécheresse dure, la préfecture renforce les restrictions

La sécheresse se poursuit : pas de précipitations et des températures élevées. Le débit des cours d'eau baisse encore sur l'ensemble du département de l'Ardèche.

"Les débits sont à présent inférieurs à 2,5 % du débit moyen annuel sur le bassin hydrographique du Doux/Ay et de l’Eyrieux / Ouvèze" précise la préfecture, "à 10 % du débit moyen annuel sur les bassins hydrographiques de la Cance, de l’Ardèche et de Loire/Allier. Le secteur de la Cance est depuis plus de deux mois sous ce seuil de 10 %, et est également caractérisé par des débits extrêmement faibles, voire des assecs, sur de nombreux petits affluents."

Les bassins hydrographiques de la Cance et de l’Eyrieux/Ouvèze sont donc placés au niveau "CRISE", ceux de l’Ardèche et de Loire/Allier au niveau "ALERTE RENFORCEE". Le bassin du Doux/Ay est maintenu au niveau « CRISE », et l’axe soutenu de l’Eyrieux au niveau "ALERTE".

Ce classement entraîne des restrictions dans l'usage de l'eau : arrosage des pelouse, remplissage des piscines, lavage des voitures. Le détail des mesures est à retrouver sur le site internet de la préfecture.