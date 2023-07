Ardèche : le préfet veut 20% de prélèvements d'eau en moins d'ici 2030

Aujourd'hui, la quasi-totalité du département de l'Ardèche est classé en territoire prioritaire en ce qui concerne l'économie d'eau. En clair : on y prélève plus d'eau que ce que la nature offre, un phénomène d'autant plus présent que le département ne dispose d'aucune nappe phréatique profonde, de stockage. Le Département et la Préfecture ont donc décidé d'agir de concert et ont organisé des Assises de l'eau : des discussions entre les différents acteurs pour savoir ce qu'il était possible d'économiser, comment le faire, où. Ce jeudi 27 juillet, Thierry Devimeux, préfet de l'Ardèche, et Olivier Amrane, président du département, ont présenté la feuille de route des économies à venir avec un objectif : 20% de prélèvements en moins d'ici 2030.

Les objectifs territoire par territoire

bassin de la Cance (Annonay) : - 25%

bassin du Doux (Tournon-sur-Rhône) : -24%

bassin de l'Eyrieux (Le Cheylard) : -7%

bassin de l'Ouvèze (Privas) : -36%

bassin de la Payre-Lavézon : pas de baisse

bassin de l'Ardèche, Beaume, Drobie, Chassezac (sud Ardèche) : -16%

Les objectifs, zone par zone - Préfecture de l'Ardèche

Les mesures

Au total, 31 mesures ont été décidées, la Préfecture effectuera le suivi de ces politiques. "On a identifié des chefs de file pour chaque mesure, j'ai mis l'accent au niveau de ce que la préfecture donne aux collectivités publiques : 50% des subventions, c'est-à-dire 11 millions d'euros, sont orientés sur des sujets de sécurisation de l'eau", explique Thierry Devimeux. Les 31 mesures ont été détaillées, en voici un résumé

Industries : plan de sobriété par filière mais aussi par entreprise,

Agriculture : renouveler les réseaux d'irrigation fuyards, accompagner les mises aux normes, accompagner les projets (notamment de retenues collinaires)

Tourisme : dispositif plus économes, plan de sobriété par filière, mieux contrôler l'impact des baignades

Collectivités : réparer les réseaux fuyards, plans de sobriété, expérimenter une tarification incitative, inciter à plus de coopération (pas de réseaux isolés)

Préfecture : mieux communiquer, faire plus de contrôles, mettre à jour des schémas, renforcer la formation des maire, mise en place d'un plan ORSEC eau, révision arrêté cadre sécheresse

Les retenues collinaires : ça s'accélère

C'est une solution prisée par les agriculteurs : des lacs artificiels qui retiennent l'eau qui tombent l'hiver pour pouvoir l'utiliser l'été, et donc ne pas pomper dans les ruisseaux et rivières. Les agriculteurs ont longtemps pointé du doigt une DDT (Direction Départementale des Territoires) qui mettait trop de temps pour traiter les dossiers, "ça va mieux aujourd'hui", reconnaît le responsable irrigation à la chambre d'agriculture, Sylvain Bertrand. Selon lui 40 à 50 dossiers sont en cours, et selon la préfecture 16 ont déjà été approuvés et réalisés depuis l'an passé.