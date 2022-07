Ardèche : le village de Saint-Etienne-de-Valoux innove pour l'environnement

Ces tuiles photovoltaïques sont noires, plates et carrées. Elles font plus penser à des ardoises. Marie-Christine Soulhiard, la maire de Saint-Etienne-de-Valoux, voulait un toit esthétique : "on a un joli village et on ne voulait pas abimer ce côté architectural. On ne voulait pas de panneaux photovoltaïques, parce que ce n'est pas totalement intégré dans la toiture. Là, les tuiles assurent la couverture et le photovoltaïque en un même produit."

C'est tellement novateur qu'il a fallu changer de bureau d'étude pour être assuré. C'est Apem Energie qui s'en est chargé. Et les poseurs de l'entreprise ardéchoise Icare PV ont dû se former chez le constructeur des tuiles à Châtellerault. Ce n'était donc pas le choix le plus évident, mais un choix nécessaire souligne Marie-Christine Soulhiard : "chacun doit apporter sa pierre à l'édifice de la transition écologique. Et nous collectivités, c'est notre rôle de se lancer là-dedans, de montrer ce que l'on peut faire."

Environ 350 euros HT le m² pour le produit et sa pose

Il faut compter 350 euros HT le m², quasiment deux fois plus cher que des panneaux photovoltaïques, et bien plus cher qu'un toit ordinaire. Mais la salle des fêtes sera autonome en énergie explique Jacques Bonnaud, conseiller municipal en charge de l'immobilier et des travaux : "la production globale nous permet, avec la revente totale de l'énergie, de couvrir tous les frais énergétiques de la salle : le chauffage, le rafraîchissement, l'électricité. On produit ce que l'on consomme. Je pense que c'est le futur qui est en train de s'écrire devant nous. Demain, chaque construction devra être autonome en énergie."

Par hasard, la commune a découvert un puits en construisant sa salle des fêtes. Elle sera donc aussi autonome pour l'arrosage des massifs de fleurs alentour. La salle devrait être opérationnelle début 2023.