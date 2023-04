Ardèche : trois nouveaux secteurs géographiques passent en alerte sècheresse

En raison de la baisse des débits des cours d’eau, le Préfet de l'Ardèche a pris un nouvel par arrêté ce vendredi 14 avril. Trois nouveaux bassins versants passent en alerte, il s'agit de la Beaume-Chassezac (région de Largentière), du Doux-Ay (région de Lamastre et Tournon) et de la Cèze (à cheval sur le sud Ardèche et le Gard). Les trois bassins rejoignent celui de l'Ouvèze -Payre, la région de Privas qui est déjà en alerte depuis le 7 avril dernier.

ⓘ Publicité

Niveau des bassins hydrographiques de l'Ardèche. - Préfecture de l'Ardèche

Le passage au niveau alerte entraine des restrictions des usages de l’eau. En plus des mesures visant les agriculteurs et industriels, les particuliers sont également concernés avec notamment une limitation d'arrosage des pelouses et espaces verts.