Ardéche : les chasseurs ont un mois de plus pour tuer des sangliers

Les chasseurs ont tué lors de cette saison 18 000 sangliers en Ardèche. C'est 2 000 de plus que lors de la saison 2021/2022. Or ce sont les chasseurs qui paient les dégâts du gibier, dont le montant s'élève déjà à 60 000 € depuis le mois de juin dernier. C'est moins que la saison 2021/2022 quand les dégâts avaient coûté 100 000 € aux chasseurs.

ⓘ Publicité

Ne pas laisser augmenter le nombre de sangliers

La fédération des chasseurs veut absolument éviter la situation de la saison 2017/2018. Cette saison-là, plus de 26 000 sangliers avaient été tués et les chasseurs avaient dû débourser quelques 650 000 € pour payer les dégâts de ce gibier. La population des sangliers est en train de remonter et les chasseurs depuis deux ans demandent au préfet l'autorisation de pouvoir chasser un mois de plus, jusqu'au 31 mars. Pour la première année en Ardèche ce sera donc possible.

En théorie, en 2022/2023, la chasse au sanglier aura été autorisée 10 mois sur 12, du 1er juin 2022 au 31 mars 2023. Dans les faits, les chasseurs tuent peu de gibier lors des mois d'été (juin, juillet) et c'est vraiment au 15 août que la chasse de ce gibier débute. "C'est une bonne nouvelle" réagit le président de la fédération des chasseurs de l'Ardèche Jacques Aurange.

Il restera des secteurs interdits de chasse

Il ne sera pas possible de chasser le sanglier partout en Ardèche durant ce mois de mars. Dans 53 communes, il y aura des secteurs protégés, où la chasse sera interdite. Il s'agit de protéger les autres espèces et notamment les espèces fragiles, par exemple les rapaces qui débutent leur reproduction.