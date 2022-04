Ardèche : les édifices religieux de Saint-Julien-en-Saint-Alban fermés pour raison de sécurité

Les deux édifices religieux de Saint-Julien-en-Saint-Alban sont fermés au public depuis le 15 avril par arrêté municipal suite aux sécheresses et au séisme du Teil en 2019. L'église et le temple présentent d'importantes fissures.

L'église et le temple de la commune interdits au public depuis le 15 avril

Le maire du village de 1500 habitants situé près du Pouzin a pris un arrêté municipal pour la mise en sécurité des édifices religieux, fermés pour une durée indéterminée. Des fissures importantes sont apparues sur le patrimoine du centre de Saint-Julien-en-Saint-Alban et les conclusions du rapport d'un bureau d'études sont assez alarmantes. Les experts ont même observé un basculement du parement de la façade vers l'avant. Des fissures ont également été constatées sur le bâtiment de la mairie.

Sécheresse et séisme du Teil : double peine pour le cœur du village

Deux années de sécheresse et le séisme du Teil le 11 novembre 2019 ont fragilisé le patrimoine de la commune. Le maire Julien Fougeirol n'avait pas d'autre solution que de prendre un arrêté pour protéger sa population. Il a fallu sécuriser immédiatement les zones qui se situent à l'aplomb des façades des deux édifices et déplacer l'arrêt des cars se trouvant sous la façade du temple. Une pré-étude va être lancée au courant du mois de mai pour tenter de trouver la meilleure solution. Rénovation ? renforcement ? c'est encore l'incertitude pour les élus. En attendant, les habitants de Saint-Julien-en-Saint-Alban peuvent se rendre au Pouzin où à Flaviac pour assister aux messes et autres cérémonies.