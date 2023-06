Ardèche : Olivier Véran en visite express à Pranles sur le thème de l'eau

"L'eau ne reste pas, elle descend les torrents et elle s'évacue dans le Rhône." Au bord du Boyon, le ruisseau qui passe en contrebas du Moulin de Mandy, le préfet de l'Ardèche, Thierry Devimeux, présente la situation du département au porte-parole du gouvernement Olivier Véran, en visite express à Pranles (Ardèche) : "On a très peu de nappes phréatiques, alors tant qu'il pleut ça va, mais quand il ne pleut plus, les sources -qui sont quasi toutes superficielle- peuvent être mises à défaut", expose le représentant de l'État.

Olivier Véran questionne : "Le ruisseau qu'on voit en bas, il peut être complétement à sec ?" C'est le maire de Pranles, Christophe Mateux, qui répond : "Oui, l'été dernier, il était complétement à sec. La principale ressource de ce ruisseau, c'est la source prélevée plus haut. Effectivement, plus on prend de l'eau pour de l'eau potable, moins y a de l'eau dans les ruisseaux." Le porte-parole du gouvernement acquiesce. Le maire, lui, veut miser sur l'avenir en sécurisant les ressources en eau de son village.

Des travaux à venir

Pour sécuriser la ressource, SYDÉO, le syndicat des eaux cœur d'Ardèche, va créer un réseau de connexions entre communes. Il reliera Coux, Lyas et Pranles et acheminera de l'eau potable depuis des réserves plus importantes dans la vallée du Rhône et Privas.

Mais ces travaux ont un coût : 4,5 millions d'euros, partagés entre les fonds propres de SYDÉO et des subventions de l'État. "Ce projet est financé, évacue Olivier Véran, l'Éat a déjà répondu. Il a mis 175 000 euros sur cette première étape et l'État répondra présent, bien sûr, aux cotés des collectivités pour accompagner ces investissements."

La visite se termine par un entretien avec des agriculteurs, qui rappellent au porte-parole du gouvernement l'importance de l'eau pour l'élevage ou l'agriculture. L'entretien ne dure que quelques minutes. Olivier Véran sera resté moins d'une heure à Pranles.