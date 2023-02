Ardèche : quand des hirondelles empêchent la construction de logements neufs

C'est l'histoire d'une hirondelle qui résiste à des bulldozers. À Ardoix (Ardèche), la reconstruction de logements sociaux est repoussée de plusieurs mois. "Tout était prévu pour avril", indique Mme le maire, Sylvie Bonnet, mais le vieux bâtiment abrite 40 nids d'hirondelles, oiseau protégé. "Impossible de détruire entre mars et mi-septembre, quand l'hirondelle est présente", énonce Yvan Vallat, habitant du coin et bénévole à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Après avoir été prévenue de la présence des hirondelles par l'Office Français de la Biodiversité, la mairie a demandé confirmation à la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) : interdit de détruire pendant que l'oiseau niche.

ⓘ Publicité

"On comprend totalement le problème, d'ailleurs toutes les générations connaissent les hirondelles, ça fait longtemps qu'elles sont dans le village, on n'a pas envie de détruire leur nid", explique Sylvie Bonnet, la maire d'Ardoix. Le bailleur ADIS a également été forcé d'accepter, de jouer le jeu. Mais la municipalité doit désormais négocier avec l'autre bailleur (Habitat Dauphinois), des bâtiments d'en face, pour qu'il accepte qu'on y installe des nids artificiels. "Quand on détruit un habitat, forcément on perturbe l'oiseau, le but c'est de perturber le moins possible, d'où les nids artificiels à proximité", explique Yvan Vallat. Sylvie Bonnet en sourit : "j'ai expliqué à mes administrés qu'il était plus facile de reloger des habitants que des hirondelles".

La mairie (à gauche) et le bâtiment qui doit être détruit (à droite) © Radio France - Alexandre Berthaud

Si ici les acteurs ont tous joué leur rôle sans rechigner avec en ligne de mire l'intérêt de protéger l'oiseau, "qui est assez populaire", note Yvan Vallat, le bénévole de la LPO regrette les nombreux écarts à la loi qui sont faits à propos des destructions de nids. "Les gens qui refont une façade, ou font des travaux sur le toit, ils ne sont pas forcément au courant que l'hirondelle est une espèce protégée. Ou certains autres, ça les arrange de ne pas être au courant, parce que l'hirondelle fait des salissures".

Pour la maire du village, il a fallu expliquer aux administrés la situation. "Ce bâtiment n'a plus lieu d'être, les gens se sont demandé où on en était du projet, d'autant qu'ils sont nombreux à être passés dans ces logements sociaux, donc il y a un lien affectif autour de la démolition". Il reste deux locataires dans cet immeuble qui jouxte la mairie, ils seront tous les deux relogés à court terme, avant même les hirondelles.