Ardennes : Nature et Avenir attaque l'Etat pour carence fautive sur le poulailler de Saint-Morel

L'association Nature et Avenir reproche à la préfecture d'avoir autorisé le poulailler de Saint Morel et ses 30 000 poules sans imposer d'évaluation de l'impact du projet sur l'environnement.

Après avoir obtenu gain de cause quatre fois devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans l'affaire du poulailler de Saint-Morel, l'association Nature et Avenir dépose un nouveau recours contre l'Etat pour carence fautive devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Julien Saint-Sevin, pisciculteur à Saint-Morel, s'associe à ce recours.

L'association de défense de l'environnement s'oppose à l'implantation d'un élevage de poules sans étude préalable de l'impact environnemental du projet à Saint-Morel, près de Vouziers. Elle estime que l'Etat ne respecte pas la réglementation européenne et devrait imposer une évaluation des incidences du projet sur l'environnement.

Contraire aux directives européennes

Dans le détail, en France, une simple déclaration suffit pour ouvrir un élevage de moins de 30 000 volailles, sans étude de l'incidence du projet sur l'environnement. Or la réglementation européenne prévoit qu'il faut tenir compte de la localisation de l'exploitation.

En l'occurrence, le poulailler de Saint-Morel est situé sur une zone où les eaux souterraines sont considérées comme vulnérables à une pollution aux nitrates. Quant aux parcelles prévues pour l'épandage, elles sont les voisines immédiates d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Julien Saint-Sevin dans sa pisciculture © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Les prélèvements réalisés chez le pisciculteur voisin, Julien Saint-Sevin, ont révélé par ailleurs que la concentration d'azote dans l'eau a été multipliée par 20 depuis l'installation du poulailler.

Du laissez-faire

À quatre reprises depuis 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné la cessation de l'activité de l'élevage et l'évacuation des poules. À chaque fois, l'éleveur de volailles enregistre une nouvelle déclaration en préfecture en diminuant la taille de son exploitation : 40 000 poules en 2017, puis 30 000, 29 995, 29 990 et enfin 28 843. Cela a pour effet de régulariser sa situation et de redémarrer le dossier à zéro.

Ça pose le problème de l'exécution de la loi dans un pays de droit – Claude Maireaux, le président de Nature et Avenir.

À chaque fois, l'association Nature et Avenir et le pisciculteur Julien Saint-Sevin saisissent le tribunal et obtiennent gain de cause.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Etat attaqué

Par ce nouveau recours en responsabilité intenté contre l'Etat, Nature et Avenir et Julien Saint-Sevin tentent de briser ce cercle vicieux : plutôt que d'attaquer, au cas par cas, chacun des actes de la préfecture des Ardennes, ils invoquent la responsabilité de l'Etat et de sa politique publique.

Ça fait 5 ans que monsieur le Préfet mène une politique publique contraire aux objectifs des directives européennes. C'est une faute de l'Etat – Samuel Delalande, avocat de Nature et Avenir

En 2019 et en 2020, la France a d'ailleurs été mise en demeure par la Commission européenne de se conformer aux obligations en matière d'évaluations environnementales, puis condamnée par le Conseil d'Etat en 2021.

La préfecture des Ardennes, qui "ne souhaite pas commenter une affaire en cours", a refusé de répondre à nos questions.