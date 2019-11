Argent sur Sauldre : la mairie ne renonce pas à son nouveau captage d'eau

Argent-sur-Sauldre, France

En cause : une trop grande concentration de pesticides. Les premières analyses s'étaient pourtant avérées conformes, mais voilà, la liste des polluants a été mise à jour et l'eau de ce captage ne satisfait plus aux normes. Cela fait plus de vingt ans que l'eau pose souci à Argent sur Sauldre. Pour les nitrates, la situation n'est pas nouvelle : la concentration dépasse les 50 mg/l depuis des dizaines d'années, les habitants sont au courant : " Moi, j'achète des bouteilles d'eau. C'est sans doute meilleur pour la santé. Franchement, ici, on ne sait plus par quel bout prendre le problème. depuis le temps que ça dure !"

La mairie d'Argent sur Sauldre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La mairie fondait beaucoup d'espoir sur un nouveau forage prévu aux Romillons, mais les normes évoluant, les dernières analyses révèlent une concentration trop forte d'un pesticide incorporé récemment dans la liste des polluants : " C'est l'Esa-Metazachlore, détaille Frédérique Vidalie, ingénieur santé environnement à l'agence régionale de santé. Auparavant, on ne prenait pas en compte cette molécule dans nos analyses, mais la liste des polluants est régulièrement mise à jour pour tenir compte des pratiques et on vérifie désormais les teneurs pour ce pesticide. Cette liste a évolué début 2018. Cela remet en cause les analyses effectuées à Argent sur Sauldre début 2019."

L'eau du robinet à Argent sur Sauldre : un vrai casse-tête ! © Radio France - Michel Benoit

La concentration en Esa-metazachlore atteint 2,46 microgramme/l : la norme doit être inférieure à 2 microgrammes. Mais le maire d'Argent sur Sauldre, ne baisse pas les bras : il va faire procéder à de nouvelles analyses : " On va faire couler l'eau plus longtemps pour se rapprocher des conditions d'exploitation réelles du captage s'il entrait en activité, détaille Denis Mardesson, maire d'Argent sur Sauldre. On espère que la concentration de ce pesticide diminuera. On a déjà testé au moins une dizaine de sites pour trouver une eau correcte, mais c'est très compliqué d'aboutir. Soit, la qualité de l'eau n'est pas satisfaisante, soit le propriétaire du terrain ne souhaite pas qu'on exploite le captage. Il y a toujours des difficultés."

Argent sur Sauldre compte un peu plus de 2.000 habitants © Radio France - Michel Benoit

L'espoir pour la mairie serait aussi que ce métazachlore soit retiré de la liste des polluants comme le demande la France, à l'Europe. Mais cela risque de prendre du temps. L'eau du robinet d'Argent sur Sauldre continue donc d'être pour le moment puisée dans deux captages riches en nitrates. Elle n'est déconseillée que pour les nourrissons et les femmes enceintes.