Argentré : le plan d'eau interdit à la baignade à cause de cyanobactéries

Si vous vouliez piquer une tête ou faire quelques brasses au plan d'eau d'Argentré, à l'est de Laval, il va falloir attendre un peu. La baignade est interdite à cause de cyanobactéries, les algues bleues. La location de pédalos est également interrompue, annonce la mairie d'Argentré. Par contre, la plage reste accessible au public, tout comme le point de vente de glaces et boissons fraîches.

Pollution régulière aux cyanobactéries

Ce n'est pas la première fois que le plan d'eau d'Argentré est interdit à la baignade. La mairie avait pris une décision similaire à plusieurs reprises au mois de juillet en 2019.