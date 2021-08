Ariège : Après la charge d'un berger par un ours, les éleveurs réclament de nouvelles mesures de sécurité

À la suite de la dernière charge d'ours la semaine dernière sur les hauteurs de Saint-Lary (Ariège), les éleveurs dénoncent l'échec de la protection passive des troupeaux, et l'absence de sécurité pour les bergers. "Les bergers que l'on forme font une saison dans les Pyrénées avant d'aller dans les Alpes, où il y a moins de risques" affirme Franck Watts, responsable du dossier Ours à la Fédération Nationale Ovine.

Les éleveurs inquiets pour leur sécurité

Parmi les questions qui préoccupent les éleveurs, celle du manque d'efficacité de la protection passive, censée effrayer l'ours avec des flashs lumineux, des sons et les fameux patous, chiens de troupeaux des Pyrénées. "Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, nous ce qu'on veut c'est qu'on prenne des mesures avant qu'il n'arrive un drame" développe Franck Watts. Ces nouvelles mesures, ce sont par exemple un effarouchement renforcé pour inspirer la crainte de l'homme à l'ours, de même que le droit à l'auto-défense des bergers et des éleveurs.

Pas de victime de l'ours dans les Pyrénées

Si la peur de se retrouver face à un ours qui court droit sur nous est bien compréhensible, Jérôme Ouilhon, animateur au Fonds d'Intervention Eco-Pastoral (Fiep) rappelle qu'il n'y a pas de trace dans les archives d'un quelconque décès lié à l'ours dans les Pyrénées. "Je comprends tout-à-fait la peur du berger, et je suis évidemment content qu'il n'ait rien, mais selon toute vraisemblance, il s'agissait d'une charge d'intimidation pour l'éloigner, plus que d'une attaque explique-t-il. D'autres animaux, les vaches, les cerfs ou les chevaux, blessent davantage que l'ours et on ne parle pas de les retirer des Pyrénées."

Franck Watts se dit pourtant prêt à la cohabitation, "à partir du moment où on nous donne plus de moyens pour nous défendre en cas d'attaque."