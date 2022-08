L'arrêté préfectoral autorisant l’effarouchement de l’ours en Ariège suspendu par la justice

Ce jeudi 4 août 2022, le tribunal administratif de Toulouse a décidé de suspendre l’arrêté préfectoral qui autorisait l’effarouchement de l’ours en Ariège. Une décision saluée par l’association One Voice qui avait demandé l’annulation de l'arrêté.

Ours brun d'Europe

Sans surprise, la justice administrative suspend l’arrêté préfectoral autorisant l’effarouchement de l’ours dans l'estive d'Ustou-col d'Escots, en Ariège. C'est comme ça chaque année : les arrêtés qui autorisent l'effarouchement des ours sont systématiquement remis en question par les associations qui défendent l'animal. Et la justice administrative, puis le Conseil d'État si besoin, les suivent.

Une première audience avait eu lieu au tribunal administratif de Toulouse mercredi 27 juillet. La clôture des débats fixée au mardi 2 août avait été reportée au mercredi 3 août ce qui avait repoussé la décision du tribunal, prise pour la première fois en référé suspension.

Une décision qui reconnaît l’urgence à laisser les ours tranquilles

"Je suis très heureuse de cette décision" réagit Muriel Arnal, présidente de l’association de défense des animaux One Voice, à l’origine de la demande d’annulation de l’arrêté. "Faire peur aux ours volontairement, dans leur habitat naturel, n’a aucune sens ! La place de l’ours est dans la montagne, il faut que les chasseurs et les éleveurs acceptent de cohabiter avec ces animaux sauvages."

D’autres recours portés par l’association One Voice concernant différentes estives seront étudiés en référé le 8 août prochain.