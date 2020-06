Ariège: l'ours, "le sujet qui fâche" dans la vallée d'Ustou

Une pancarte "Non aux ours" à Ustou en Ariège.

Un jeune ours mâle, dont l'âge oscillerait entre 4 et 5 ans a été retrouvé sans vie ce mardi sur un terrain très escarpé de la commune d'Ustou en Ariège, à la frontière avec l'Espagne. Le procureur de Foix le confirme, la bête a été tuée par une arme à feu. Une découverte macabre en pleine montagne qui rappelle que l'ours n'est pas forcément le bienvenu dans le coin.

C'est l'omerta

Dans ce petit village paisible à la limite de la frontière, les bois de la montagne se retrouvent presque à la lisière des habitations et les pâturages ne sont plus si nombreux. Il reste pourtant quelques éleveurs, "bien moins qu'avant" tout de même selon Pierre. Toulousain d'origine, il habite la majeure partie de l'année à Ustou depuis près de quarante ans. "C'est sûr que l'ours ici, c'est un sujet qui fâche, on peut parler d'omerta oui. Le sujet fait rarement plaisir lorsqu'on l'évoque".

Des touristes qui fuient

Depuis sa réintroduction dans les Pyrénées, l'ours brun s'est bien réapproprié la montagne. On estime qu'il y en a maintenant plus d'une cinquantaine dans les Pyrénées, dont la grande majorité en Ariège. Et à Ustou, ils sont nombreux à en avoir aperçu, parfois même jusqu'aux abords du village. Forcément, pour Jean-Marie qui tient un restaurant dans la vallée, les clients sont bien moins nombreux depuis quelques temps. "On se retrouve des fois avec des touristes qui demandent où on peut trouver des ours. Et une fois qu'on leur indique ils vont à l'opposé pour ne pas les croiser. Tout le monde en a peur".

Des éleveurs épuisés

Les ours font peur mais ils embêtent aussi sérieusement les éleveurs de la vallée. En Ariège, la plupart des éleveurs de brebis sont d'ailleurs contre la présence de l'ours, et cela depuis des années. Pour eux, le problème n'est pas nouveau, loin de là. Mais les dégâts sur les troupeaux de brebis sont toujours aussi importants pour eux.

Un éleveur estime ainsi qu'il a facilement perdu plus d'une cinquantaine de brebis en pleine montagne l'année dernière à cause des ours. "C'est soit l'ours, soit les éleveurs" selon lui. Ces derniers ne sont plus beaucoup maintenant à Ustou, la faute au travail difficile, peu rentable même si les brebis tuées sont indemnisées par l'Etat.

Une autopsie en cours

Contactée, la mairie n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Une enquête est en ce moment en cours et plusieurs éleveurs ont déjà été entendus par le procureur de Foix. Le meurtre d'un animal est considéré comme un délit. Pour le cas présent, il est passible de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.