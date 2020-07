Ariège: les habitants d'Appy se font tous prêter une voiture électrique par Renault

C'est une première dans le département de l'Ariège et même en France. Tous les habitants d'une commune sont maintenant pourvus d'une voiture électrique Renault Zoé, et ça se passe dans le petit village d'Appy près de Luzenac et des Monts d'Olmes. L'initiative est originale, elle est à mettre au crédit du groupe Renault. Un coup de pub orchestré par la firme française qui affirme que si un petit village rural comme Appy, loin de toutes les commodités peut passer à l'électrique, la voiture plus écolo peut s'installer partout.

11 Renault Zoé

Renault a donc distribué 11 de ses modèles Zoé aux 11 foyers qui vivent à l'année à Appy. Une borne de rechargement est également distribuée à chaque habitant et une borne publique vient aussi d'être installée à l'entrée de la commune. En revanche, les résidents secondaires n'ont pas eu le droit à leur Renault Zoé dans cette commune qui compte une trentaine d'habitants et qui se situe à près de 1000 mètres de hauteur... Et surtout un peu loin de tout. "Comptez 18 minutes en voiture pour chercher le pain" explique Patrick, un habitant à l'année. "Prenez en 40 pour faire les courses. Forcément, on est habitués à en faire des kilomètres en voiture".

Une borne de recharge électrique à Appy en Ariège. © Radio France - Marius Delaunay

Le modèle de Renault Zoé prêté aux habitants a une autonomie estimée à 395 kilomètres. La voiture peut également se recharger en partie et économiser son autonomie dans les descentes, "un vrai plus dans une vallée comme celle d'Appy" selon les habitants. Les voitures électriques ont été confiées le 10 juillet aux habitants et plus d'une semaine après, elles sont déjà approuvées pour Jean. "Tous ceux qui en ont une l'utilisent, c'est vraiment très pratique". Renée par exemple avait arrêté de conduire depuis dix ans, pas emballée à l'idée de conduire un 4x4. "Avec la Zoé, je m'y suis remis" avoue t-elle, un peu rassurée par le format de la Zoé, plus petite et plus efficace pour passer sur les petites routes de montagne pour elle.

Trois ans d'expérience

Renault prête ses voitures électriques pour trois ans aux habitants d'Appy. A terme, le groupe automobile fera un retour d'expérience avec les utilisateurs pour voir quelle suite lui donner. Une chose est sûre, beaucoup n'auraient jamais opté pour la voiture électrique si on ne leur avait pas proposé de la tester gratuitement. "Reste aussi le prix de ces voitures et il ne faut pas l'occulter" pour Yves Huez, le maire d'Appy. "Pour nous elles sont mises à disposition, mais leur prix d'achat neuf n'est pas forcément abordable pour tous les habitants". La question des bornes pour les recharges est une autre questions que se posent certains d'entre eux. En Ariège, il existe en tout cas une quarantaine de bornes publiques sur tout le département. Autre questionnement qui attendra encore des mois, la tenue de route de la Renault Zoé cet hiver. Ils sont en tout cas quelques uns à avoir quelques réticences à l'utiliser les jours de neige et de verglas sur les petites routes de montagne.