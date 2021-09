Ariège : des habitants de Montbel s'opposent à la construction de cabanes touristiques autour du lac

La petite commune de Montbel et son grand lac artificiel 5 500 km² pourraient voir arriver d'ici à l'année prochaine 25 cabanes touristiques sur les berges de ce dernier. Depuis que le projet est sorti, les environnementalistes reprochent une mise en danger de la faune et la flore à la mairie.

Le grand lac artificiel de Montbel, à cheval entre l'Ariège et l'Aude fait depuis quelques mois l'objet d'un projet de construction sur une partie de ces berges. Après l'officialisation du permis de construire, 25 cabanes touristiques devraient voir le jour d'ici à mi-2022. Quelques personnes de la commune de Montbel (120 habitants) et ses alentours s'opposent fermement à ce projet, jugé néfaste pour la nature et le tourisme.

Fin février, 400 manifestants s'étaient retrouvés pour contester cette décision du Conseil Départemental de l'Ariège et de la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix. 7 mois après, les opposants au projet sont ce vendredi au marché de Foix devant la préfecture de l'Ariège.

"Tout sauf un projet environnemental"

Chez les habitants de Montbel, le sentiment est partagé. Une trentaine de personnes regrettent ces constructions qui, selon eux, impacteraient largement la faune et la flore présente sûre et autour du lac. C'est le cas de Lilian : "Le conservatoire d'espaces naturels d'Ariège a décelé la présence de nombreuses espèces sur le site. On veut préserver le lac tel qu'il est et on regrette que notre parole ne soit pas prise en compte" confie cet habitant.

Les cabanes pourraient se trouver sur cette partie du lac de Montbel © Radio France - Louis Fontaine

Selon les porteurs de projet, ces cabanes touristiques devraient favoriser l'économie locale et promouvoir le tourisme et la culture. Pas pour Gilbert qui qualifie ces cabanes comme luxueuses : "Certes, le commerce local va marcher dans les petites boutiques. Mais les gens vont venir pour deux, trois jours. Ils ne vont pas visiter la région. Ils sont tellement bien dans le cocon de la cabane, qu'ils restent là, ils ne bougent pas. Il n'y aura aucun rayonnement local, ce n'est pas de l'éco-tourisme."

"Au contraire, on veut préserver et pérenniser le site"

Pour le maire et les acteurs du territoire, l'objectif est d'ouvrir l'Ariège et son patrimoine à tous, y compris aux Toulousains, aux Montpelliérains comme aux étrangers. Le maire de la commune de Montbel, Pierre Terpant est habitué à gérer les conflits. Il est à la tête de Montbel depuis 1995. C'est trop pour lui.

"On parle d'espèces menacées ? Encore hier j'ai fait souvent le tour du lac. J'ai vu trois colverts et une aigrette se promener. Quand on me parle de 136 espèces, dont une trentaine d'espèces menacées, je suis désolé, c'est faux. Dans l'inventaire que j'ai vu, réalisé par l'ANA (Conservatoire d'espaces naturels d'Ariège), les espèces présentes dans cet inventaire sont très, très loin d'être des espèces menacées parce que présentes sur tout le territoire de la commune et pas plus menacées que dans d'autres territoires" affirme le maire.

La société en charge du projet, du nom de "Coucoo" spécialisée dans l'aménagement de ces cabanes, a répondu à France Bleu Occitanie. Ces vingt-cinq lieux conviviaux auront pour objectif de minimiser au maximum l'impact sur l'environnement pour que la faune se développe harmonieusement.

Les travaux se feront par voies fluviales pour ne pas piétiner la forêt qui entoure le lac. Son coût avoisine les quatre millions d'euros.