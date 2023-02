Armada de Rouen : pour une "éco-manifestation" zéro plastique

L'Armada 2023 sera une "éco-manifestation" pour reprendre les mots du président de la Métropole de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol qui a signé ce mercredi avec Jean-Paul Rivière, le président de l'association organisatrice de l'événement, une convention pour renforcer les ambitions écologiques de la manifestation.

ⓘ Publicité

Cette convention porte l'ambition de "zéro pollution plastique, 100% de déchets résiduels recyclés ou réemployés". La pollution plastique est un "fléau" pour les fleuves, pour les océans et "l'Armada de Rouen c'est la plus grande manifestation de France et une des plus grandes en Europe, sur l'eau, il était donc indispensable d'être exemplaires sur ces questions de pollution plastiques et les questions d'écologie en générale" souligne Nicolas Mayer-Rossignol.

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole de Rouen et Jean-Paul Rivière, président de l'association Armada © Radio France - Bénédicte Robin

Concrètement, cet engagement va se traduire par l'interdiction de l'utilisation du plastique sur le site de l'événement. "Il n'y aura pas de bouteilles, mais des gobelets consignés, les Arma'cup" pour les boissons, détaille Jean Furet, le vice-président de l'association organisatrice de l'Armada en charge de l'environnement. "On s'inspire de ce qui se fait déjà dans des festivals" convient-il. Rien de révolutionnaire dans le fait d'installer des fontaines à eau, proposer des contenants recyclables pour la nourriture ou encore améliorer le tri des déchets. "Mais on part de tellement loin en la matière !" insiste le président de la Métropole pour qui cette année "il y a eu une prise de conscience très forte" sur les enjeux environnementaux qu'il s'agit donc d'accompagner.

Bilan carbone

Il n'y a pas d'objectif particulier à atteindre mais l'idée est bien de prendre un virage écologique dans l'organisation de l'événement. "Un bilan carbone sera fait à l'issue" promet encore le président de l'Armada Jean-Paul Rivière. Ce sera une première.