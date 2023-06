Arnica : pas assez de fleurs dans les Vosges, la récolte est à nouveau annulée

Après une annulation en 2022 , la récolte d'arnica est à nouveau annulée en 2023 dans les Vosges. Une décision du comité de pilotage "Arnica des Hautes Vosges" qui réunit des représentants des cueilleurs, du parc naturel régional des Ballons des Vosges, et du département des Vosges après une visite approfondie des chaumes entre le Breitfirst et le Markstein.

ⓘ Publicité

Trop de chaleur, pas assez de pluie

Il n'y a pas assez de fleurs d'arnica cette année pour permettre de les couper. En cause, des précipitations insuffisantes en mai et en juin, et des températures trop élevées. Depuis 2018, une expérimentation de réimplantation de l'arnica est menée sur le territoire vosgien. Elle se poursuit.

L'arnica du massif des Vosges alimente l'essentiel de la production française, à 90%. Le Markstein a longtemps été le site de récolte le plus important d'Europe avec 120 hectares de fleurs jaunes. L'arnica est utilisée pour ses propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes, et circulatoires .