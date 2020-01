PHOTOS - Arrêtez de jeter vos mégots de cigarettes dans les évacuations des eaux pluviales !

Les 14 communes de l’agglopôle de Sète vont installer, dans les prochains mois, des plaques métalliques avec des messages de sensibilisation devant les évacuations des eaux pluviales. Marseillan est la première à agir et lance une campagne de sensibilisation.

Marseillan, France

Chaque année, des milliards de mégots de cigarettes sont jetés au sol par les fumeurs. Une quantité impressionnante de détritus en tout genre se retrouve aussi, d’une manière ou d’une autre dans les mers et les océans. Dans l’étang de Thau (7.500 hectares) c’est un véritable fléau. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que les communes bordant l’étang ont décidé d’agir et de sensibiliser le public.

Marseillan est la première à installer (depuis la mi-décembre 2019 ) des plaques métalliques devant les grilles ouvertes des eaux pluviales. Il est inscrit ce message "la mer commence ici, ne rien jeter". Cette campagne de sensibilisation est destinée à changer les mauvaises habitudes des passants. À côté de cette préconisation, la présence d'un hippocampe porte-bonheur de l'étang de Thau signifiant la qualité de cette biodiversité.

La station balnéaire de Marseillan s’inspire de l’initiative de Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Cette commune de 7.000 habitants compte 26 kilomètres de réseau d’eaux pluviales et dispose de centaine de grilles ouvertes dans lesquelles, chaque année, tombe (ou est jetée) une importante quantité de déchets malgré la proximité de poubelles fait remarquer Jean-Claude Aragon, adjoint délégué aux travaux.

L’objectif de cette campagne de sensibilisation : mettre un terme aux mauvaises habitudes, consistant à jeter un chewing-gum, un mégot, ou encore un kleenex à travers ces plaques.

Cette démarche écocitoyenne n'est pas anodine explique Jean-Claude Aragon, adjoint délégué aux travaux. "À Marseillan, le réseau d’assainissement et le réseau des eaux pluviales sont séparés. Et tout ce qui tombe dans ces grilles ouvertes finit à la mer".

Dans l’ensemble, l’idée est bien perçue par les habitants rencontrés. 200 plaques de ce type seront posées, en priorité dans des endroits sensibles (rues passantes, en bord de mer, entrées de bâtiments publics…). Un investissement de 3.000 euros.

L’initiative de Marseillan a été lancée au même moment qu’à Mèze. D’ici quelques semaines, des plaques de ce type seront posées devant les plaques des eaux pluviales. Elles sont en cours de fabrication. Le message diffère, mais la sensibilisation est identique. Il est écrit "ici commence la lagune de Thau". Ce projet de sensibilisation est porté par l’agglomération de Sète. Les 14 communes de Sète Agglopôle Méditerranée sont concernées par cette initiative.

Ce dispositif a pour objectif d'inciter au civisme et à une prise de conscience des habitants de Marseillan © Radio France - Stéfane Pocher

Jean-Claude Aragon, adjoint à la ville de Marseillan, délégué aux travaux. © Radio France - Stéfane Pocher