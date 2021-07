Arthur Germain nage pour sensibiliser à la pollution de la Seine

Arthur Germain n'a que 19 ans, mais a déjà une conscience écologique affirmée. Enfant de Paris et de ses bords de Seine, il a décidé de descendre le fleuve à la nage, de sa source jusqu'à son embouchure au Havre afin de sensibiliser sur les problèmes de pollution des fleuves.

Beaucoup ne retiendront seulement qu'Arthur Germain est le fils de la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais il est bien plus que ça. C'est un jeune homme fort de ses convictions écologiques et qui souhaite s'investir dans la protection de l'environnement.

Nageur aguerri, Arthur Germain s'est déjà illustré en traversant, à seulement seize ans, la Manche à la nage. Cette performance de 51, 3 km dans une eau à 16° C a fait de lui le plus jeune Français à l'avoir traversée.

Un nouveau défi au fil de la Seine

Adepte de la nage en eau libre, il s’est lancé le défi de descendre la Seine en solitaire et en totale autonomie. Après des mois de préparation et d'entraînement, il s'élance de Source-Seine, en Côte-d'Or, le 6 juin. Au programme : 52 jours de nage, à raison de six heures par jour, et 784 km de parcours pour atteindre Le Havre, le 28 juillet prochain.

Arthur Germain à Source-Seine le 6 juin 2021 © Radio France - Thomas Nougaillon

Une telle aventure ne s'improvise pas, loin de là.

J'emporte tout avec moi parce que je suis en autonomie complète. Donc pour emporter tout avec moi, j'ai un kayak que je tire, donc je l'accroche à ma taille, il y a un système de ficelle, etc.

Cependant, Arthur Germain fait appel à tous ceux qui peuvent lui proposer un ravitaillement en eau potable, ou bien encore une douche pour le protéger des bactéries. Sur son kayak, il n'emporte que l'équivalent de trois jours d'eau potable, environ neuf litres.

Plus qu'un challenge sportif, une aventure écologique

Arthur Germain est un ardent défenseur d’une écologie bienveillante qui prône un changement de mode vie non-punitif. Il souhaite sensibiliser le grand public à la protection des fleuves et à la lutte contre leur pollution : déchets, pesticides et produits industriels.

Et pour moi, descendre un fleuve, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que tout ce qu'il se passe dans nos villes, ça a un impact sur les océans, sur la mer.

Des Parisiens attendent le passage d'Arthur Germain avec une pancarte "Avec Arthur, protégeons la Seine !" © Maxppp - .

Tout au long de son périple, Arthur Germain fait quotidiennement des prélèvements d'eau et filme les zones de pollution.

Passionné et voulant partager son projet, il a prêché la bonne parole dans des écoles le long de son parcours.

Je suis allé dans une quinzaine, une vingtaine d'écoles pour justement diffuser ce message-là et apprendre aux plus jeunes l'importance d'un fleuve.

Arthur Germain et les dessins d'encouragement d'écoliers - Compte Twitter Arthur Germain

Et après ?

À l'issue de son aventure écologique, Arthur Germain a le projet de créer sa propre association de protection de l'environnement grâce aux dons qui peuvent être faits sur son site internet. De plus, pour chaque kilomètre parcouru, deux arbres vont être plantés dans une forêt du Morbihan.

Qui a dit que les jeunes ne pensaient qu'à des futilités ?