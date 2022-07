Artificialisation des terres en Pays de la Loire : l'inquiétude d'organisations agricoles et environnementales

Suite à la décision de la Région Pays de la Loire de demander à l'Etat de ramener la trajectoire de réduction de l’artificialisation des terres, prévue par la loi Climat-Résilience, de 50 à 34%, des organisations agricoles et environnementales dénoncent cette délibération et exigent son retrait.

Le 24 juin dernier, le conseil régional des Pays de la Loire avait décidé de demander à l’État une adaptation de la loi Climat-Résilience qui fixe un objectif national de division par deux de l’artificialisation des terres d’ici à 2030.

"La superficie des terres artificialisées a presque doublé entre 1982 et 2018", GIEC Pays de la Loire

Dans cette délibération, la Région demandait une baisse de 34% au lieu de 50% pour les Pays de la Loire, en raison du dynamisme démographique et économique. Les élus écologistes avaient aussitôt dénoncé la décision de la majorité de droite et du centre présidée par Christelle Morançais.

Ce mercredi 20 juillet, dans une lettre ouverte commune intitulée "Les Pays de la Loire ont un besoin vital de leurs terres agricoles et naturelles", plusieurs associations agricoles et environnementales, dont la LPO, Terres de Liens et Accueil Paysan, s'inquiètent du manque d'ambition de la Région, "les dérèglements climatiques sont en cours et ont déjà une incidence forte sur l’activité agricole (sécheresses, faible recharge des nappes phréatiques, perturbations météorologiques, perte de biodiversité). Les rendements agricoles n’augmentent plus" écrivent-elles.

Les collectifs souhaitent donc que Christelle Morançais et sa majorité reviennent "sur cette délibération, la loi citée en référence étant déjà une révision à la baisse des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et de mettre en place une réflexion collective, associant l’ensemble des acteurs engagés dans l’aménagement et la vie des territoires".