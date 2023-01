Asnières : une plainte déposée contre la mairie pour maltraitance des pigeons

Emprisonnés dans des cages pendant plusieurs jours, sans espoir de survie. C'est le sort réservé aux pigeons à Asnières-sur-Seine, dénonce une association de défense des animaux, vidéos et photos à l'appui, dans un communiqué ce mardi. Paris Animaux Zoopolis (PAZ) a déposé plainte le 13 janvier contre cette mairie des Hauts-de-Seine, contre la société d'hygiène SAPIAN et contre X pour "sévices graves sur animaux". "Nous appelons le maire [Manuel Aeschlimann] à résilier le contrat qui autorise SAPIAN à capturer des pigeons pour les gazer", précise le communiqué.

La capture de pigeons dans des cages et le gazage sont des pratiques légales en France, mais PAZ critique des opérations qui seraient opaques et "cruelles". "Des animaux sont en captivité sur les toits de la ville, sans abri des intempéries et sans eau, contrairement ce à quoi s'engage SAPIAN auprès de la mairie", alerte Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association. Selon elle, des pigeons peuvent passer plus de 7 jours emprisonnés, jusqu'à mourir d'épuisement et de soif, alors que la "relève" des cages doit s'effectuer plusieurs fois par semaine.

Des images surprenantes selon la mairie

La maltraitance des pigeons va plus loin, poursuit-elle. Dans une vidéo filmée par l'association, on voit un homme, employé présumé de SAPIAN, sur un toit sortir un pigeon mort d'une cage et, au lieu de récupérer le cadavre, l'éloigner d'un coup de pied. Une pratique illégale, "alors que SAPIAN se vante d'agir contre les pigeons pour des raisons d'hygiène", s'agace Amandine Sanvisens, qui réclame la condamnation de la société. Plusieurs images de cadavres sont affichées dans la vidéo.

Contacté, l'adjoint au maire d'Asnières délégué à l'hygiène Thierry Le Gac s'est dit "très surpris" par l'enquête de PAZ. "Ca ne correspond pas du tout au contrat que nous avons avec notre prestataire", assure-t-il. Les règles de capture et de gazage des pigeons sont "très strictes et encadrées" et les employés de SAPIAN sont, selon lui, accompagnés sur site par un agent du service hygiène de la mairie. "Si ces images sont exactes et tournées sur Asnières, la ville déposera aussi une plainte contre SAPIAN", promet l'adjoint.

Des faucons pour remplacer les cages à pigeons

PAZ plaide pour des méthodes "plus éthiques" afin de limiter la prolifération des volatiles, par exemple la mise en place de pigeonniers contraceptifs, comme à Paris, ou de maïs contraceptif. Des options étudiées par Asnières, d'après Thierry Le Gac, en vain : "étant donné la superficie de notre ville, ce dispositif n'est pas adapté". Mais la mairie a trouvé une option complémentaire aux cages, testée dès cette année : l'utilisation de faucons pour "effaroucher" les pigeons.

En attendant, PAZ veut faire monter la pression sur la ville avec deux rassemblements : l'un prévu ce mercredi à 19h devant la mairie du 19ème arrondissement de Paris, l'autre ce vendredi à 12h30 devant la mairie d'Asnières. En novembre 2020, la mairie d'Asnières-sur-Seine avait déjà été épinglée pour une campagne de dépigeonnisation "barbare" par l'association Bird Rescue. Une pétition avait alors recueilli 50.000 signatures.