Assérac : la révolte du maire contre l'Etat à propos des algues vertes

Le maire de la commune d'Assérac, en Loire-Atlantique, se dit révolté face l'absence de réponse financière de l'Etat sur la question des algues vertes. Cela fait presque deux ans que Joseph David réclame des aides financières pour ramasser les algues qui s'accumulent sur ses plages au printemps et au cours de l'été. Ces opérations, assurées par les services techniques, coûtent, selon les années, entre 20 000 et 40 000 euros à cette commune de 1800 habitants.

"Obligés de gérer par nous-même"

Le maire est d'autant plus en colère que d'autres communes littorales toucheront des compensations pour la gène visuelle des éoliennes en mer. "Nous, on a une gène visuelle, olfactive et dangereuse pour la santé" explique Joseph David. Le maire d'Assérac poursuit : "Nous sommes obligés de gérer par nous même, et ça, ça me révolte un petit peu. J'aimerais que nous, les petites communes, on soit regardées et considérées comme les autres".