La Tronche : le centre de tri, à l'arrêt durant deux mois, la métropole s'explique

Lionel Coiffard, vice-président en charge de la collecte et de la valorisation des déchets à la métropole de Grenoble, était l'invité ce mardi matin sur France Bleu Isère pour évoquer la panne d'Athanor qui a duré plus de deux mois. Ce qui a entrainé l'incinération des déchets plutôt que leur tri.

Lionel Coiffard l'assume. Il n'a pas voulu rendre publique la panne de plusieurs machines, à Athanor, ce qui a entrainé l'incinération des déchets et non leur tri. L'élu explique qu'un centre ultra-moderne sera en fonction d'ici trois ans, les travaux devraient commencer au printemps. Lionel Coiffard qui annonce aussi qu'une expérience est en cours en ce moment sur le territoire de la métropole, pour tester la taxe incitative, en clair plus on trie, moins on paye.

On vient d'apprendre que depuis six semaines, tous les déchets des habitants de la Métropole grenobloise et même au-delà, d'ailleurs, ceux de 700 000 personnes, sont directement brûlés par l'incinérateur d'Athanor, situé à la Tronche, au lieu d'être recyclés. Comment cela se fait-il ?

Alors, ce n'est pas tout à fait tous les déchets car le verre, le carton et les déchets alimentaires ont continué à être recyclés. Il s'agit surtout des plastiques et des métaux, comme les cannettes. Oui, il s'agit bien d'un problème industriel. Derrière cette collecte des déchets, nous avons un outil, un centre de tri, avec une cinquantaine de machines, qui sont vieillissantes, certaines ont 20, 30 ou 35 ans. Et donc, des problèmes de sécurité assez graves autour de ces machines pour le personnel ont été détectés, fin octobre 2020, et nous ont conduits à prendre cette décision.

Donc, il n'y avait pas d'autres solutions que de brûler ce que vous ne pouviez pas trier ? Impossible de les envoyer dans d'autres centres de tri ?

Il y a de moins en moins de centres de tri, alors que l'on parle de transition écologique, car cela devient de plus en plus technologique. Donc, les investissements dans les petits centres de tri qui pouvaient exister dans certaines vallées, dans certains endroits, ne sont plus possibles. Et donc, il y a une concentration. On a essayé de déporter le flux vers d'autres sites, mais cela a été marginal, car les autres sites sont très chargés aussi.

Où en est-on des réparations sur les machines d'Athanor ?

Elles sont terminées. C'est une usine gigantesque. Donc, elle redémarre progressivement. La priorité a été donnée à tout ce qui est collecté à l'extérieur de la Métropole, du Grésivaudan, du Voironnais.

Lionel Coiffard, je ne veux pas faire de polémique inutile, mais pourquoi n'avez-vous pas été transparent en disant publiquement qu'il y avait une panne ?

Je vous redis qu'on a continué à trier le verre, le carton et les déchets alimentaires. Donc, envoyer un message à la population, en disant que trier ne sert plus à rien, on prenait le risque que les gens arrêtent de trier ce qui finalement a été recyclé. Vous savez -et ce n'est pas terminé- que pour l'instant, la moitié de la population de la Métropole trie les déchets alimentaires dans une poubelle spécifique qui va au compostage direct.

Donc vous ne vouliez pas que les gens relâchent leurs efforts en ne triant plus ?

Oui, car c'est un geste complexe, ca demande un effort. Donc, changer les habitudes ou dire ce n'est plus la peine, c'est dangereux. J'assume la décision que j'ai prise, avec les équipes, de ne pas communiquer, sachant que l'on savait qu'on allait pouvoir réparer.

Mais Grenoble, capitale verte en 2022, ca fait mauvais genre, un centre de tri de 40 ans. Il va être modernisé pour éviter que cela ne se reproduise ?

Oui, mais ce n'est pas de ma responsabilité. Cela a déjà été anticipé par mon prédécesseur, Georges Oudjaoudi, qui a établi, dès 2016, l'obsolescence de ce centre, comme de l'incinérateur lui-même qui est encore plus vieux, car il date de 1972 ! Le permis de construire du nouveau centre de tri est déjà déposé depuis l'été dernier. Il est validé et le chantier commencera au printemps. Donc, dans trois ans, nous aurons un centre de tri ultra-moderne, capable de trier encore mieux les déchets.

Et aller plus loin dans le tri, comme cela se fait dans d'autres villes, avec des redevances incitatives, plus on trie, moins on paye, cela pourrait arriver un jour en Isère ?

Alors, oui ! Les métropolitains ont vu que nous avions pucé les bacs dans les immeubles ou les poubelles individuelles. Et donc, lorsque les camions relèvent ces poubelles, on peut identifier la qualité de ce qui se trouve dans ces poubelles, la fréquence de sortie. On mène en ce moment une expérience sur six mois, dans six endroits de la Métropole sur 25 000 habitants pour mesurer très finement, rue par rue, immeuble par immeuble ce qui se passe. Et à l'automne, le conseil métropolitain décidera ou pas de mettre en place la taxe incitative. Et mon message est simple : trions encore plus !