Attaque d'ours dans les Pyrénées : l'État alloue 3.6 millions d'euros pour protéger les troupeaux

Le Préfet de la région Occitanie a réuni ce lundi le groupe Pastoralisme et Ours après trois attaques d'ours en l'espace de quelques jours dans les Hautes-Pyrénées. Le budget de protection des troupeaux est gonflé et une quinzaine d'abris pastoraux sont créés.

Étienne Guyot, Préfet de la région Occitanie et Préfet coordonnateur du massif des Pyrénées, a réuni ce lundi et pour la cinquième fois le groupe Pastoralisme et Ours, des représentants des professions agricoles, des représentants des associations de protection de l’environnement, des fédérations et des parcs naturels. Objectif : préparer la saison d'estive 2021 et améliorer la cohabitation entre l’ours et les activités pastorales. Plusieurs attaques d'ours sur des troupeaux ont été signalisées le mois dernier en vallée d'Aure et du Louron dans les Hautes-Pyrénées. Le protocole "ours à problème" a été déclenché.

Pour la saison à venir, on apprend alors que 3,6 millions d'euros sont alloués par le ministère de l’Agriculture pour l’ensemble du massif des Pyrénées (bergers, formation des pâtres, chiens, clôtures, abris d'urgence, radio téléphones). Budget en augmentation de 25 % précise la préfecture dans son communiqué. 750 mille euros de crédits du ministère de la Transition écologique seront dédiés aux bergers d'appui, bergers supplémentaires foyers de prédation, chiens de protection de la Pastorale pyrénéenne, ainsi qu'à la protection des ruchers.

L'Etat va également maintenir et financer 500 postes de bergers et éleveurs gardiens, 16 abris pastoraux vont être créées, neuf postes de bergers d’appui supplémentaires verront le jour. La brigade d’effarouchement de l’OFB est renforcée en 2021 et sera portée à 8 agents effaroucheurs précise la préfecture.