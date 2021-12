Un loup aurait attaqué plusieurs troupeaux de brebis à Ruffec dans l'Indre

C'est un fait assez rare dans le département de l'Indre : un loup aurait tué et blessé plusieurs brebis dans le secteur de Ruffec. Il s'agit de deux attaques distinctes : la première le 6 décembre; deux brebis ont été tuées, et une blessé par le prédateur. Le lendemain, un second troupeau est visé; 5 brebis sont cette fois blessées. Selon l'Office français de la biodiversité (OFB), "une prédation par un loup ne peut être exclue dans le premier cas et dans le second cas". Des constations doivent encore être menées pour confirmer de manière définitive la présence de l'animal dans le secteur de Ruffec.

Une surveillance accrue dans le secteur

Suite à ces attaques, la préfecture de l'Indre décide de renforcer la surveillance dans le secteur. Elle sera effectuée par des agents de l'OFB et de la DDT. Les éleveurs du secteur seront tous informés de cette menace, afin de protéger au mieux leurs troupeaux. Enfin, les éleveurs qui ont subi les attaques de ce loup seront indemnisés "dans les meilleurs délais" indique la préfecture.

La présence potentielle de ce loup dans l'Indre n'est pas totalement une surprise, dans la mesure où l'animal a déjà été aperçu dans les départements voisins de l'Indre-et-Loire et de la Haute-Vienne.