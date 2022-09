Attaques de troupeaux : "Il y a des solutions qui ne sont pas mises en œuvre" pour les défenseurs de l'ours

Alain Reynes, défenseur de l'ours dans les Pyrénées et directeur de l'Association Pays de l'ours Adet a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

Plusieurs élus de l'Ariège affirment qu'ils sont les 'oubliés de la République' dans le dossier Ours. Vous les comprenez ?

Je crois surtout qu'ils oublient d'appliquer les lois de la République : quand on met en cause les décisions de justice comme ça vient d'être fait, je crois que le problème n'est pas la question de l'ours.

La préfète de l'Ariège a pris plusieurs arrêtés pour permettre l'effarouchement des ours. Et ces arrêtés ont été retoqués systématiquement par la justice administrative.

Comme nous le disions depuis 2019 sans être écoutés, ces mesures sont illégales. On ne comprend donc pas pourquoi l'Etat s'est acharné à essayer de mettre en œuvre des mesures légales. Il est donc normal qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Et quand même très curieux de la part d'élus républicains de remettre en cause la justice de cette façon.

Au cours d'une conférence de presse, Christine Téqui, la patronne du département de l'Ariège et celui de la Chambre d'agriculture Philippe Lacube, ont demandé à rencontrer en personne et en même temps les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique pour enfin parler de ce dossier ours dans les Pyrénées? Est-ce que la méthode est la bonne ?

Si ça permet de clarifier les choses et de leur rappeler que l'ours est une espèce protégée et menacée, qu'il faut donc trouver des solutions de cohabitation et qu'ils ne peuvent pas se contenter de s'opposer comme ils le font maintenant, peut-être.

Les élus de l'Ariège boycottent beaucoup de réunions menées par l'Etat ?

Absolument. Et pas seulement les élus. La Chambre d'agriculture et la fédération pectorale aussi. En ce moment on a des groupes de travail qui ont été créés par l'Eta qui se sont réunis quatre fois la semaine dernière, mais aucune de ces personnes ou de ces institutions n'étaient présentes.

Concernant le bilan des attaques de l'ours depuis le début de l'année, l'Office français de la biodiversité a comptabilisé 370 dossiers d'indemnisation. lus des trois quarts sont liés à une préadation de l'ours. Est ce que vous reconnaissez que les troupeaux sont menacés par l'ours dans les Pyrénées.

On reconnaît surtout que les troupeaux sont vulnérables. Depuis vingt cinq ans, il n'y a malheureusement pas encore suffisamment de travail de protection des troupeaux. Là où c'est fait c'est efficace, avec des méthodes qui sont connues dans le monde entier : la présence de bergers, le regroupement des troupeaux, les chiens de protection qui sont éduqués et qui sont fait pour ça et qui sont efficaces quand ils sont là en quantité. Le tribunal s'est appuyé pour retoquer l'effarouchement, sur le fait qu'il y a des solutions qui ne sont pas mises en œuvre. La dérogation à la perturbation d'une espèce protégée n'est possible que quand il n'y a pas d'autres solution. Or, là, il y a les solutions qui ne sont pas mises en œuvre. Ce sont des principes qui sont simples. Maintenant, il faut arriver à les mettre en œuvre estive par estive. Encore une fois, c'est extrêmement regrettable que ces acteurs qui se plaignent beaucoup devant les médias soient absents quand il s'agit de travailler.

Un mot sur la population de l'ours dans les Pyrénées. On était à 70 ours dans les Pyrénées en 2022. Vous avez de nouvelles données ?

Non, ces nouvelles données seront publiées en début d'année 2023. Comme chaque année, quand on fera le bilan de l'ensemble des indices de présence, il est probable qu'il y ait une augmentation de quelques individus comme il y a maintenant chaque année.

Réécoutez l'interview complète d'Alain Reynes ici :