Attention aux baignades dangereuses dans les fleuves, canaux et rivières en Occitanie cet été

Comme chaque année, le thermostat va grimper dans la région Occitanie et les points d'eau sont souvent pris d'assaut, mais il n'est pas possible de se baigner où l'on veut. VNF (Voies navigables de France) lance une campagne contre les dangers de la baignade dans les fleuves canaux et rivières avec le hashtag #Coulepastonété.

Chaque année, de nombreux accidents sont à déplorer dans les canaux et rivières de France. Selon l’enquête Noyades réalisée par Santé publique France en 2018, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu chaque année dans des cours d’eau. Pas moins de 40% d'entre elles sont mortelles.

"On ne peut pas se baigner n'importe où"

Par exemple, il est interdit de se rafraîchir en amont ou en aval des écluses et des barrages. Les risques de noyade y sont importants. Vous ne pouvez pas non plus vous baigner dans les voies d'eau et les fleuves réservés à la navigation fluviale comme le Canal du midi et la Garonne.

Pour les baignades en rivière, c'est du cas par cas. Certaines sont déconseillées à cause des courants violents, d'autres sont libres d'accès. C'est la mairie qui autorise la baignade dans une zone définie par arrêté municipal.

Quels endroits favoriser pour se baigner en Haute-Garonne ?

Si vous cherchez à vous baigner gratuitement, les lacs sont de bons compromis. L'Orme blanc, la Ramée ou encore Saint-Ferréol, vous pouvez vous y baigner, mais attention aux noyades, certaines zones ne sont pas tout le temps surveillé.

Il est également possible de se baigner à Toulouse dans des piscines, mais il faut payer bien que des tarifs estivaux permettent de se rafraîchir à moindre coût. Vous pouvez ainsi trouver une piscine à Bellefontaine et au niveau des allées Gabriel Bienes. Aux alentours de Causses et dans bien d’autres quartiers de Toulouse.

Se baigner dans la région peut aussi se faire dans des gorges. Par exemple, vous pouvez faire un détour dans les gorges du Tarn situées en Aveyron. En dehors de ces lieux, vous pouvez également vous baigner proches des berges d'Ariège et de la Garonne.

Si vous ne pouvez pas vous baigner partout il y a aussi des activités nautiques autorisées comme le paddle où le canoë sur le Canal des Deux-Mers