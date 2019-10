Attention aux champignons en Seine-Maritime après l’incendie de Lubrizol

L’automne correspond à la période la plus propice à la cueillette des champignons. Mais un spécialiste invite à bien choisir les lieux et éviter autant que possible les secteurs survolés par le nuage de Lubrizol.

Seine-Maritime, France

Peut-on cueillir et manger les champignons qui ont poussé sous le nuage de Lubrizol ?Il n'y a pas eu de communication officielle sur ces produits. Et pourtant il faut être très prudent selon Philippe Vérité, membre du Comité de Mycologie des Sciences Naturelles et du Muséum de Rouen.

Nous sommes en pleine période de ramassage de champignons mais aussi un mois après l’incendie de Lubrizol. Quel message faut-il faire passer ?

Depuis un mois il pleut beaucoup et on a une récolte mycologique intéressante mais je déconseille de consommer les champignons qui ont poussé au nord de Rouen depuis le 26 septembre. Ce jour-là j’ai vu passer le nuage, puis les suies qui sont tombées à Rouen et au-delà sur les sols. Et ça va prendre un moment avant que la nature redevienne propre.

Comment réagit le champignon ? Est-ce qu’il absorbe les suies ?

Un champignon est un concentrateur de métaux lourds. Et il concentre la pollution. C’est sa nature profonde. Alors les suies se sont forcément infiltrées.

Un nettoyage des champignons ramassés n’est donc pas suffisant ?

Non, c’est pour ça que je déconseille fortement de consommer tous ceux qui ont poussé depuis l’incendie de Lubrizol. Et pendant plusieurs mois. On est encore dans une période récente par rapport à l’incident.

Il y a eu des mesures contre les produits agricoles mais aucune consigne par rapport aux champignons…..

Parce que les champignons ne représentent pas un commerce. Pas comme les pommes par exemples. Ou le lait. Oui rien n’a été dit pour les champignons mais en tant que responsable du comité de mycologie et en tant que pharmacien, on me pose beaucoup de questions. Et je déconseille donc la consommation de tous les champignons cueillis à partir de Rouen et dans tous les secteurs vers le nord-est, le long de la trajectoire des fumées de Lubrizol.