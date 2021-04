Les pompiers de la Haute-Vienne invitent la population à la plus grande vigilance. Le printemps est souvent le moment où on entreprend des travaux de jardinage qui peuvent conduire à des incendies. Ils lancent un appel aux particuliers car brûler chez soi des déchets verts est un vrai risque.

En Haute-Vienne, les pompiers appellent à la plus grande prudence face aux risques d'incendie de végétaux

Le printemps est une période où bien souvent les particuliers se mettent à entreprendre des travaux de jardinage et à envisager des écobuages et des destructions de végétaux par le feu. C'est pourquoi les pompiers de la Haute-Vienne comme leurs collègues de toute la France lancent une campagne de sensibilisation sur les risques d'incendie. Des pompiers qui chaque année à cette période multiplient leurs interventions à la suite de comportements imprudents.

Une imprudence aux conséquences parfois très graves

La non prise en compte du vent, l’absence de pare-feu, le défaut de surveillance ou le manque de moyen d’extinction ont encore conduit, l’an passé à des incendies de broussailles, de cultures ou de forêts précise le SDIS de la Haute-Vienne qui alerte contre ces imprudences qui peuvent aussi entraîner des conséquences bien plus graves comme des intoxications par les fumées, des brûlures et bien sûr des accidents de circulation lorsque des fumées se propagent sur les routes, limitant considérablement la visibilité. Les pompiers rappellent qu'il est interdit pour les particuliers de brûler des déchets verts dans son jardin.

Plus de 200 interventions l'année dernière

Brûler des végétaux est très réglementé et quand un particulier le fait dans son jardin , il peut écoper d'une amende de 450 euros rappellent les sapeurs pompiers qui veulent néanmoins et surtout faire de la prévention avant qu'il ne soit trop tard car un feu sur deux est la conséquence d'une imprudence. L'an dernier en Haute-Vienne ils ont fait 208 interventions pour venir à bout de ce type d'incendies et déjà 49 interventions depuis le début de cette année.