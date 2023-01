Attention aux méduses dans le Cotentin

les méduses ont pour l'instant été aperçues sur les plages de Vicq-sur-mer et de Fermanville, mais elles peuvent être présentes sur tout le littoral du Nord-Cotentin

Les méduses ont pour l'instant été repérées dans le Val de Saire, à Vicq-sur-mer et à Fermanville, mais elles peuvent être présentes sur tout le littoral du Nord-Cotentin et la préfecture de la Manche appelle à la plus grande vigilance dans un communiqué ce dimanche.

Attention aux animaux de compagnie

Ces méduses sont très urticantes et mortelles pour les animaux. La Préfecture de la Manche recommande donc de ne pas se baigner en leur présence, ni de pratiquer des loisirs nautiques impliquant un contact fréquent avec l’eau.

Il est recommandé aux promeneurs de ne surtout pas y toucher et surveiller avec la plus grande attention leurs animaux de compagnie.