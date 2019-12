Attention aux vagues en Charente-Maritime

Charente-Maritime, France

Déjà 93 kilomètres à l'heure relevés jeudi après-midi au phare de Chassiron. Le littoral de Charente-Maritime est concerné, comme tout le sud-ouest, par un fort coup de vent. Le vent qui va se renforcer en fin de nuit, pour attendre 100 à 110 kilomètres à l'heure. De quoi faire voler quelques tuiles, et faire tomber des arbres, alors que les sols sont déjà gorgés d'eau. La pluie devrait d'ailleurs tomber encore abondamment, jusqu'à 15 millimètres dans la nuit, localement.

La Charente-Maritime également concernée sur le littoral par une vigilance orange vagues-submersion. La nouvelle tempête qui nous traverse s'accompagne de vagues très énergétiques. Au moment de la marée haute, demain matin peu avant 5 heures, ces vagues puissantes vont mettre les côtes à rude épreuve. Le coefficient de marée sera de 86. Et la surcote liée à la dépression sera de 60 centimètres.

Les plages exposées soumises à rude épreuve

De la pluie (jusqu'à 15 millimètres localement), du vent (jusqu'110 km/h), des vagues (creux de 6 à 7m au large) : la nuit de jeudi à vendredi s'annonce agitée sur le littoral charentais-maritime. © Radio France - julien fleury

Certaines plages seront donc totalement recouvertes par la mer. "Ce sont essentiellement les côtes les plus exposées aux vagues qui seront les plus dangereuses" vendredi matin, prévient Eric Béronneau, responsable de Météo France à La Rochelle : "on attend une houle de 6 à 7 mètres au large, avec de forts déferlements sur les côtes des îles, de la presqu'ile d'Arvert, et plus généralement les côtes sableuses."

Par ailleurs, les liaisons entre l'île d'Aix et le continent seront perturbées. Pas de bac vendredi matin entre l'île et le continent à 7h15, et pas de trajet retour à 8h15. Une décision sera prise vendredi dans la matinée, concernant les liaisons de l'après-midi.

Avec une vitesse établie pouvant atteindre 60 kilomètres à l'heure, une interdiction des ponts de Charente-Maritime aux deux-roues est donc possible vendredi matin. Evitez de vous promener sur le littoral vendredi matin, d'autant que le vent va continuer de souffler une bonne partie de la journée.Et puis ne montez sur votre toit pendant la tempête, même si des tuiles se sont envolées.