Attention passage de hérisson ! Un Cambrésien installe des panneaux de signalisation pour protéger les animaux

Attention passage de hérissons ! c'est en clair le message de ce drôle de panneau installé sur la digue du canal à Proville, dessus un pochoir noir représentant un hérisson qui traverse un passage piéton avec son baluchon sur le dos. Sous le panneau, le logo facebook avec le nom de la page les choupissons lancée par Jérémy Noblecourt.

L'agent des espaces verts de Cambrai a eu l'idée de ces panneaux, en ramassant à plusieurs reprises des hérissons écrasés à la sortie de l'hiver. Pour cet amoureux de la faune et de la flore, ancien médiateur nature au parc Mosaik, ces panneaux sont un moyen de faire ralentir un peu les automobilistes et de les sensibiliser à la protection de ces animaux.

De nombreux conseils pour protéger l'espèce sur la page les choupissons

Sur sa page, on retrouve des photos, les caractéristiques des petites bêtes mais aussi tout un tas de conseils pour les chouchouter en cas de blessures, il ne faut par exemple surtout pas leur donner du lait de vache qui pourrait être mortel. Attention aussi aux produits anti limaces ou à la tondeuse robot "qui ne fait pas la différence" entre un petit animal et un touffe d'herbe, il conseille donc de les "désactiver la nuit" pour éviter tout accident mortel.

Jérémy publie aussi des idées d'abris pour l'hiver que ce soit en palettes ou tout simplement en branchages. Et puis il donne des conseils pour les attirer dans le jardin avec de l'eau, des croquettes pour chats, mais aussi en créant des petits passages entre les propriétés "parce que les terrains sont de plus en plus grillagés, clôturés et on réduit de plus en plus l'habitat du hérisson".

Les amis des jardiniers

Il rappelle que ces petites bêtes sont la preuve d'une bonne biodiversité sur votre terrain et qu'ils sont de grands amis des jardiniers, "des auxiliaires" qui mangent certains insectes ou limaces qu'on aime pas trop voir roder dans le potager.

Jérémy qui pourrait bientôt installer d'autres panneaux à Tilloy les Cambrai, Noyelles sur Escaut ou encore Niergnies. Il espère pouvoir aussi organiser des ateliers pédagogiques sur les hérissons avec les centres sociaux ou les écoles