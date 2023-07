Attention : risques de feux de forêts mardi 1er aout dans les Alpes Maritimes

Risque feux de forêt mardi 1er août 2023 selon la préfecture des Alpes Maritimes 🔴Massif Esterel-Tanneron : Accès et travaux interdits 🟠Massif du littoral ouest : Accès déconseillé et travaux interdits 🟡Massif du moyen pays ouest : Accès autorisé et travaux uniquement de 5h à 13h

Après les départements du Var et les Bouches du Rhône et à cause avec des rafales de vent prévues la préfecture des Alpes Maritimes annonce des risques importants d'incendies dans les massifs forestiers.