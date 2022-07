Au Bois Français, le public reste au rendez-vous malgré l'assèchement du plan d'eau

Entre le plan d'eau et le terrain d'herbe, la plage de graviers atteint presque les 30 mètres de large, une dimension digne d'une fin d'été. Là où d'habitude, le plan d'eau vient lécher la zone d'herbe, à l'ouverture de la saison en mai, les graviers les séparaient déjà sur plusieurs mètres.

"J'espère que dans quelques années il y aura toujours un peu de lac"

Marie-Claude Barbotte avec ses petits enfants. Ce manque d'eau ne lui a pas échappé : "_On le voit énormément_. Par rapport à il y a trois ou quatre ans, ça rétrécit de plus en plus, il y a de moins en moins d'eau. C'est dommage, j'espère que d'ici quelques années il y aura toujours un peu de lac".

Outre la baignade et son espace restauration, la base offre aussi un parc de jeux pour les enfants, moins prisé en milieu de journée car l'ombre y est plus rare. © Radio France - Bastien Roques

Le responsable du site ne peut lui que constater le retrait inexorable de l'eau : "C'est vrai qu'on a _démarré la saison, presque comme on la ferme_. Le problème vient de la nappe phréatique, plutôt haute au printemps. Cette année elle était déjà basse et elle continue à descendre".

Le public toujours au rendez-vous

Pour autant, il refuse de céder à l'inquiétude : "Pour l'instant ça ne pose aucun soucis, ni sur la qualité ni sur le fonctionnement. De toute façon on est contrôlés par des laboratoires privés toutes les semaines. les analyses de la semaine dernière montrent qu'il n'y a pas de problème. Et puis on a des appareils au milieu du lac, des agitateurs d'eau. Ca crée un mouvement sur le plan d'eau _pour l'oxygéner_, donc aujourd'hui il n'y a pas de problème".

Malgré la baisse du niveau d'eau, ils étaient nombreux ce dimanche 10 juillet à barboter dans les zones délimitées par les maitres nageurs. © Radio France - Bastien Roques

Ce dimanche 10 juillet encore, de nombreuses familles sont venues fuir la chaleur étouffante de la ville. Massées sous les arbres, elles profitent de cette fraicheur bienvenue, comme Alexandre, sa femme et ses enfants, habitants de Meylan : "On apprécie vraiment la base de loisirs. Oui les niveaux sont bas, mais bon, même si l'eau est chaude c'est agréable de se baigner. _Les enfants sont contents, ils nagent,... Je pense qu'_on va revenir assez souvent, voire tous les week-ends".

Les maitres nageurs sauveteurs s'adaptent

Une baignade surveillée attentivement par Fabrice et son équipe de maitres nageurs-sauveteurs. Face à l'avancée du rivage, ils reculent au fur et à mesure les lignes d'eau : "On fait en sorte de toujours _garder une zone jusqu'à 80 centimètres et une zone jusqu'à 1m50 de profondeur_. Par contre, le fait que le lac descende fait qu'on va arriver à un moment où le lac est un peu plus profond, dont il faudra aviser à ce moment-là".

La base prête gratuitement à ses clients des brassards flotteurs pour les jeunes enfants. © Radio France - Bastien Roques

En attendant, la base continue d'assumer son rôle de loisirs, et sa fonction sociale. Alors qu'en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances, le Bois Français offre une expérience de plage et de baignade hors des piscines et malgré tout proche de la ville. Pour ce dimanche, la direction tablait sur environ 2000 visiteurs.